可愛げのない姉と愛嬌のある妹。比較され、奪われ続けた姉の戦略的な復讐『世界で一番嫌いな女』【書評】
【漫画】本編を読む
家族なのだから仲良くすべき。お姉ちゃんなのだから我慢すべき。そんな「べき論」に縛られ、本音を押し殺してきた経験はないだろうか。理不尽な扱いを受けても、声を上げれば「嫉妬深い」「器が小さい」と責められる。家族という関係性の中では、怒りを表明することも難しいのだ。『世界で一番嫌いな女』（ただっち/KADOKAWA）は、そんな怒りを抱えた人々に寄り添う作品である。
実家で婚約者とまりあが遭遇してしまい、エリの不安は現実になっていく。まりあは巧妙に彼に近づき、いつの間にか彼までもが「まりあちゃんは悪い子じゃない」と妹を庇うようになる。結婚式が近づくとともに、婚約者とまりあの親密さが浮き彫りになっていき、追い詰められたエリは、ある決断を下すのだった……。
見どころは、エリが選ぶ「逆襲」の方法だ。感情に任せた破滅的な行動ではなく、冷静に証拠を集め、妹の「いい子」の仮面を剥がすための一手を打つ。「可愛げがない」「真面目すぎる」と妹と比較され、コンプレックスだったその冷静さこそが、最強の武器となったのだ。
我慢することが正義ではない。家族だからといって、理不尽に耐え続ける必要はない。エリの反撃は、同じような状況で悩み続ける人への、痛快なエールになるだろう。「世界で一番嫌いな女」と向き合い、ついに反撃の一手を打ったエリの選択を、ぜひ最後まで見届けてほしい。
文＝ネゴト / くるみ