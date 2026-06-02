【韓国語クイズ】「과일소주（クァイルソジュ）」の意味は？わからなかったらヒントをチェック！

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韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「과일소주（クァイルソジュ）」の意味知ってる？

「과일소주（クァイルソジュ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、あるお酒の種類のことを指していますよ。

「과일소주（クァイルソジュ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「フルーツ焼酎」でした！

「과일소주（クァイルソジュ）」とは、「フルーツ焼酎」を表す言葉。

「과일소주（クァイルソジュ）」は、伝統的な韓国焼酎にフルーツのフレーバーを加えたリキュール。

アルコール度数が13〜14％前後と通常の焼酎（16〜20度以上）よりやや低く、ジュースのようにすっきりと甘い飲み口が特徴ですよ。

あなたはわかりましたか？

覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『Kpedia』
・『コネスト』

ライター Ray WEB編集部