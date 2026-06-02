【韓国語クイズ】「과일소주（クァイルソジュ）」の意味は？わからなかったらヒントをチェック！
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「과일소주（クァイルソジュ）」の意味知ってる？
「과일소주（クァイルソジュ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、あるお酒の種類のことを指していますよ。
「과일소주（クァイルソジュ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「フルーツ焼酎」でした！
「과일소주（クァイルソジュ）」とは、「フルーツ焼酎」を表す言葉。
「과일소주（クァイルソジュ）」は、伝統的な韓国焼酎にフルーツのフレーバーを加えたリキュール。
アルコール度数が13〜14％前後と通常の焼酎（16〜20度以上）よりやや低く、ジュースのようにすっきりと甘い飲み口が特徴ですよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部