露出が増える季節こそ♡ すべすべ＆つるんをめざす「角質ケア」アイテム特集

この夏、肌見せをもっと楽しむためにケアすべきポイントって？そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣をお手本に、すべすべ＆つるんをめざす「角質ケア」アイテムを4つご紹介します。ひじ、ひざ、かかとなど、見すごしていたパーツの露出も増える季節こそしっかりケアしよう♡

触れたくなる...ふわもち感で沼 パッと見で映えることも大事だけど、沼らせるにはもっと近づきたいと思わせる要素も欠かせない！やわらかく丸みのある女のコらしいボディを引き立てる“ふわもち”な質感までメイクしよ。 セットアップ 4,796円／RAVIJOUR（ラヴィジュール ルミネエスト新宿店）キャップ 4,400円／フリークス ストア（フリークス ストア渋谷）ネックレス 17,600円／les bon bon（フーブス）ソックス 1,490円／Gap

角質ケア すべすべ＆つるんをめざす ひじ、ひざ、かかとなど、見すごしていたパーツの露出も増える季節に必須なのが角質ケア。ザラついた肌をなめらかに整えることで、ぐんと魅惑的な質感のボディに近づくよ。

Item 【THE BODY SHOP】スパオブザワールド FRE GS スクラブ 300mL 2種のスクラブが古い角質をやさしくオフし、なめらかな肌へ。 スパオブザワールド FRE GS スクラブ 300mL 5,940円／ザ ボディショップ

Item 【I-ne】ヨル カームナイトケアボディスクラブ 250g 肌上でとろけ、摩擦をおさえながら使えるスクラブ。うるおいを保つ＆ハリツヤを与える美容成分も配合。 ヨル カームナイトケアボディスクラブ 250g 1,738円／I-ne

Item 【NEROLILA】宇宙コンニャク 100g 900年前の錬金術のレシピを基としたオイルを配合。肌あたりやさしいペルーの天日塩とコンニャク由来スクラブのほか、毛穴汚れにアプローチするクレイや麻炭もイン。 宇宙コンニャク 100g 4,950円／ネロリラ（7/7発売）

Item 【F ORGANICS】スクラブウォッシュ クールソルベ 180g（限定） 泡立つスクラブで、日々の汚れと不要な角質を同時にオフ。蒸し暑い季節にうれしいクールな使用感。 スクラブウォッシュ クールソルベ 180g 3,520円／エッフェオーガニック（限定） 撮影／tAiki（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／櫻井優衣（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

櫻井優衣