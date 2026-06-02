露出が増える季節こそ♡ すべすべ＆つるんをめざす「角質ケア」アイテム特集
この夏、肌見せをもっと楽しむためにケアすべきポイントって？そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣をお手本に、すべすべ＆つるんをめざす「角質ケア」アイテムを4つご紹介します。ひじ、ひざ、かかとなど、見すごしていたパーツの露出も増える季節こそしっかりケアしよう♡
触れたくなる...ふわもち感で沼
パッと見で映えることも大事だけど、沼らせるにはもっと近づきたいと思わせる要素も欠かせない！やわらかく丸みのある女のコらしいボディを引き立てる“ふわもち”な質感までメイクしよ。
角質ケア
すべすべ＆つるんをめざす
ひじ、ひざ、かかとなど、見すごしていたパーツの露出も増える季節に必須なのが角質ケア。ザラついた肌をなめらかに整えることで、ぐんと魅惑的な質感のボディに近づくよ。
Item 【THE BODY SHOP】スパオブザワールド FRE GS スクラブ 300mL
2種のスクラブが古い角質をやさしくオフし、なめらかな肌へ。
Item 【I-ne】ヨル カームナイトケアボディスクラブ 250g
肌上でとろけ、摩擦をおさえながら使えるスクラブ。うるおいを保つ＆ハリツヤを与える美容成分も配合。
Item 【NEROLILA】宇宙コンニャク 100g
900年前の錬金術のレシピを基としたオイルを配合。肌あたりやさしいペルーの天日塩とコンニャク由来スクラブのほか、毛穴汚れにアプローチするクレイや麻炭もイン。
Item 【F ORGANICS】スクラブウォッシュ クールソルベ 180g（限定）
泡立つスクラブで、日々の汚れと不要な角質を同時にオフ。蒸し暑い季節にうれしいクールな使用感。
撮影／tAiki（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／櫻井優衣（本誌専属）取材・文／政年美代子
Ray編集部 エディター 佐々木麗
櫻井優衣