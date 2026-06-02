【漢字クイズ】「大器晩成」or「大器晩生」正解はどっち？これは間違えられない！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「大器晩成」と「大器晩生」では、どちらが正しいでしょうか？

正解は、「大器晩成（たいきばんせい）」でした！

大器晩成とは、偉大な人物になる者は、人よりも長い時間をかけて徐々に才能を伸ばし、晩年になってようやく大成するという意味の四字熟語です。

現代では、期待と励ましを込めたポジティブな褒め言葉として広く使われていますよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）