【レベル３大雨警報】徳島県・佐那河内村、美波町、海陽町に発表 20:17時点
気象台は、2日午後8時17分に、レベル３大雨警報を佐那河内村、美波町、海陽町に発表しました。
徳島県では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■徳島市
●レベル３大雨警報
■鳴門市
●レベル２大雨注意報
■小松島市
●レベル３大雨警報
■阿南市
●レベル３大雨警報
■吉野川市
●レベル３大雨警報
■阿波市
●レベル２大雨注意報
■美馬市脇・美馬・穴吹
●レベル２大雨注意報
■美馬市木屋平
●レベル２大雨注意報
■三好市
●レベル２大雨注意報
■勝浦町
●レベル３大雨警報
■上勝町
●レベル２大雨注意報
■佐那河内村
●レベル３大雨警報【発表】
■石井町
●レベル２大雨注意報
■神山町
●レベル２大雨注意報
■那賀町
●レベル３大雨警報
■牟岐町
●レベル２大雨注意報
■美波町
●レベル３大雨警報【発表】
■海陽町
●レベル３大雨警報【発表】
■松茂町
●レベル２大雨注意報
■北島町
●レベル２大雨注意報
■藍住町
●レベル２大雨注意報
■板野町
●レベル２大雨注意報
■上板町
●レベル２大雨注意報
■つるぎ町半田・貞光
●レベル２大雨注意報
■つるぎ町一宇
●レベル２大雨注意報
■東みよし町
●レベル２大雨注意報