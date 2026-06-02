立大出身の最速155キロ右腕・三河吉平投手（24）がカブスとマイナー契約を結んだ。

春日部共栄（埼玉）から進んだ立大では通算3試合の登板の不完全燃焼に終わり、昨春の卒業後は野球を引退し「サイバーエージェント」に就職。昨年12月からカブス・今永らを指導したことで知られる北川雄介氏が代表を務める「DIMENSIONING」でトレーニングを開始。今年3月には同社の社員になり、異例のルートでメジャー球団との契約に至った。

いかにして、一サラリーマンはメジャー球団が注目する逸材に変身したのか――。キーパーソンとなった北川雄介氏に経緯を聞いた。（アマチュア野球担当キャップ・柳内 遼平）

――楽天・荘司、日本ハム・細野、健大高崎の石垣（現ロッテ）らを指導してきたことで知られる北川さんですが、今回のケースはかなり珍しい。経緯を教えてください。

「立大時代の彼が4年秋のリーグ戦を終えた時、律儀にあいさつに来てくれたんです。その時に“また野球をやりたくなるかもしれないです”ということをポツリと言ったんですよ。それが全ての始まりでした。それから1年近く経った25年10月くらいにふと“そろそろ野球をやりたくなってるんじゃないか”と思って連絡してみたんです。そうしたら彼の方も“ちょうど僕も連絡しようと思ってました”と。それで一度、私の施設に来て投げたのが再スタートでした」

――立大野球部に在籍していたとはいえ、会社員がいきなりトレーニングを再開できるんでしょうか。

「実はサイバーエージェントに入ってからの方が、むしろトレーニングをしていたんです。朝の5時に起き、出社前の7時過ぎまでトレーニングを続けていたそうです。大学時代、彼の課題の一つに体のフレームに対して筋肉量が足りず、パフォーマンスに波がありました。会社員をしながらのトレーニングで走り込みがなくなった分、逆に筋肉量が増えていた。ガリガリになるどころか体はより強くなっていたんです」

――社会人経験を経て、野球選手として変わった点はありますか。

「論理的な思考力が身についたことです。サイバーエージェントのような実践的な会社で“なぜそうするのか”“具体的にどうするのか”を考えるクセがついていた。大学時代の彼はドラ1級のポテンシャルを持ちながら、吸収力が高いがゆえに多くの人からのアドバイスをいろいろな方向からやろうとしていた。軸が定まらなくなっていたんです。それが社会人経験を経て目的に対し、やるべきことを取捨選択する能力が非常に高くなりました」

――今回の挑戦を後押ししようと思った要因は何でしょう。

「設定した目標をコミットしてくれるのであれば“上に行けると思う”と。私から“ウチの社員になりMLB挑戦を目指していこう”という話をしました。正直、大学時代に野球から離れると聞いた時は“良い企業に入れた”と思っていました。でも彼と再会して“もったいないな”と。本来、多くの人に夢を与えられるような存在になれる人間がモヤモヤしたまま仕事をするより、1年でも半年でもスッキリするまで挑戦した方がいい。彼も25歳までに野球のプロとして飯を食う、そこがリミットだという意識を持っていました」

――立大時代は3試合の登板に終わっていました。何が足りなかったのでしょうか。

「彼はちゃんと決めないと不安が出てきてしまうタイプなんです。楽天の荘司のようにフワッとした状態からでも思い切って力を発揮できるタイプとは少し違いました。一カ月に1日ぐらいは凄い球を投げるけど…という状態。彼自身、納得しないと前に進めない。その特性が、会社員として論理性を身につけたことで、ようやくプラスに転じたんです。プロ選手は直感が優れているか、論理的に考え抜けるか、どちらかが必要になる。大学時代の彼はどちらでもなかった。そこが一番の課題でした」

――社会人経験が野球の実力にプラスになることがある。

「自分を客観視できるようになりましたね。以前はミスをすると自信を失っていましたが、今は“今のはこうミスしたから、次はこう修正しよう”と論理的に考えられる。変に感情を入れず“仕事として投げる”という任務を遂行できるようになったんです。その結果、コントロールも安定し球速も上がった。野球が上手くなるサイクルにちゃんとハマったなという感じです」

――今回の挑戦にあたり、異例の「社員」として契約し、フルサポートをされたそうですね。

「彼には野球に集中してほしかった。ですので、まず生活できることを保障するために社員になることを提案しました。サプリメントやグラブ、ジャージなどの用具も全て支給。施設にある酸素カプセルや、うちのスタッフによる体の治療も無料です。もちろん、私自身のトレーニングセッションも。その上で、私の持つメジャースカウトとのつながりを生かしてトライアウトの場も設定しました。最終的には多くの球団を呼ぶのではなく、特に連携が取れる球団に絞って最高のプレゼンテーションができるように集中しました。彼なら（メジャー球団に）行けるなという確信がありました」

――全面的なサポートが形になりました。

「僕の中でも新しいことにチャレンジしたいという気持ちがありました。会社員を経験することで考えられるようになり、それによって野球で本当にやりたかったパフォーマンスを出せるようになった。それから夢に挑戦するという新しいストーリーに携わることができました。もちろん会社員として働いて家庭を築くことは素晴らしいことです。ただ、その一方で多くの人に夢を与えられる存在になれるのであれば、モヤモヤを抱えて仕事をするより、短期間でも勝負していいかもしれない。独立リーグなど既存の仕組みではなく、新しい形をつくることができたと思います」

――これからもサポートが続きます。意気込みをお願いします。

「彼はワールドシリーズでクローザーとして活躍して優勝したいという明確な目標を持っています。一度は違う道を選びましたが、それも全て夢への糧になったはず。これから彼がその夢を達成してくれることを信じてて応援し、関わっていきたいです」