内閣広報室が試行的に運用していたXアカウントがきょう（2日）名称変更し、発信を続けると発表したことについて、木原官房長官は“高市総理をより身近に感じてもらえるような投稿を試みていきたい”と強調しました。

内閣広報室は、5月1日から1か月間の限定で「内閣広報室試行アカウント」の名称でXを運用し、高市総理の外遊時のオフショットなどを投稿してきました。

このアカウントは2日、名称を「内閣広報官（いろいろ投稿試し中）」と変更し、発信を続けていくと発表しました。

木原稔 官房長官

「フォロワーが10万人を超え、多くの方にご覧いただき、投稿への反応をいただくなど、新たな広報の試みとして意義があったものと考えています」

木原官房長官は2日午後の記者会見で、これからも“高市内閣をより身近に感じていただけるような、これまでにない投稿を試みていきたい”と強調しました。

また、このアカウントが試行期間中に一部報道を否定したり、メディア関係者の投稿に反論したりする場面があったことについて、木原長官は“メディアの報道を監視する意図はない”と話した上で、事実関係に基づいた正確な発信を行きたいと訴えました。