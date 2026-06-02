【人生逆転！私の勝ち】「お姉ちゃんは可愛いのに〜！」聞こえる陰口に劣等感＜第3話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第3話 姉と比べられ続けた私
【編集部コメント】
ちょっと……ひどくないですか？ アキナさんとハルミさんは姉妹であってもそれぞれ別の人格を持っています。「姉妹だから」といって、どちらか優秀な方に似る必要はないし、そもそも個性が違うのだから比べること自体がおかしいのに……。100歩譲って他人がそういう話をするのは仕方ないと割り切れるかもしれません。でも実の親に言われ続けて育ったら、他人と比べることに重きを置いた価値観になってしまいそうです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第3話 姉と比べられ続けた私
【編集部コメント】
ちょっと……ひどくないですか？ アキナさんとハルミさんは姉妹であってもそれぞれ別の人格を持っています。「姉妹だから」といって、どちらか優秀な方に似る必要はないし、そもそも個性が違うのだから比べること自体がおかしいのに……。100歩譲って他人がそういう話をするのは仕方ないと割り切れるかもしれません。でも実の親に言われ続けて育ったら、他人と比べることに重きを置いた価値観になってしまいそうです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙