愛知県弥富市が発注した工事をめぐる談合事件で、入札の秘密事項を漏らした罪に問われた前建設部長の初公判が開かれ、検察は懲役2年を求刑しました。

【写真を見る】秘密事項の｢設計金額｣などを業者に漏洩した罪 愛知･弥富市の前建設部長の初公判 ｢再入札となり、落札価格が上がるのを避けたかった｣ 検察は懲役2年を求刑

起訴状などによりますと、弥富市役所の前建設部長 立石隆信被告（55）は去年、市が発注した複合施設「弥富まちなか交流館」のリニューアル工事など3件の入札をめぐり、秘密事項である「設計金額」などを業者に漏らした罪に問われています。

「再入札となり、落札価格が上がるのを避けたかった」

きょうの初公判で立石被告は起訴内容を認めた上で、「再入札となり、落札価格が上がるのを避けたかった」などと述べました。

検察は「情報を伝える窓口を一本化するなど継続的で悪質な犯行」などと指摘し、懲役2年を求刑。

一方、弁護側は「金銭を得るために行ったわけではない」と執行猶予付きの判決を求めました。判決は6月23日に言い渡されます。