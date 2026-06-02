お笑いトリオ「パンサー」向井慧（40）が2日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演し、愛車にまつわるハプニングを語った。

おいしいパスタ店めぐりにはまっているという向井は、車で群馬県高崎市まで足を伸ばし、人気店へ。すると、後から入ってきた女性が、向井の隣席に座った後、店員に何かを伝える様子が見えたという。

「そしたら店員の方が、店内みんなに呼びかけるように“品川ナンバーの方、いらっしゃいますか？”って」。自分の車が品川ナンバーだったかどうか定かではなく、一瞬、ためらったが、「俺しか、たぶんいない」と名乗り出たという。

すると、その女性は向井に対し、「すみません、ぶつけてしまいまして」と告白。ドアを開けた時、隣に駐車されていた向井の車のドアに当たってしまったと、謝罪したという。「呼ばれた時、俺が何かやったんじゃないかと思った」という向井は、女性の報告に「一瞬、安心した」と本音を口にした。

軽い傷であれば流そうとも思ったが、「見たら、絶妙に気になるくらい。塗装もはげて、ああ…みたいな。いいっすよと言えないくらいの傷が付いていた」と説明。お互いの保険会社間で、処理してもらうことにしという。

女性はレンタカーだった。向井は「この方、今日を楽しみにして、高崎パスタを1人で食べに来て、どこかから来て、高崎でレンタカーを借りて、この店に来たんじゃないかと思ったら、何か…最悪な1日になってしまってるじゃないですか」と、同情を口にした。

ところが、ここで一つ問題が。女性が車を借りた店に報告したところ、警察を呼ぶよう求められたという。向井は女性とともに、いったん店内へ。女性は自分の注文を全てキャンセルし、警察が来るのを待ったという。その後、向井のパスタが到着。「俺のところにパスタが来て。食べにくいじゃないですか？横に注文をキャンセルした、ぶつけた方…」。向井の説明に、「ココリコ」田中直樹は笑っていた。

しばらくして警察が到着した。「向井様、いらっしゃいますか？」。店内は一斉に、向井に注目。「“今、あいつ…え〜！？あいつ、警察に連行されて行ったぞ？”っていう（視線を浴びた）」。注目を浴びながら、警察による事故処理が終わり、再び店内へ。再びパスタを食べたという。「店内が“あいつ、警察に連行された後、パスタ食べてるぞ…”って」。不思議な雰囲気を感じながらも、パスタを食べ続けたことを明かした。

結局、事故処理が終わったのが午後2時半ごろだった。女性はラストオーダーでの再注文には間に合わず、向井は「お店を出て、どこか他のお店に行かれたのか分からないですけど…」とつぶやいていた。