¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ!¡Ö¥À¥¤¥Ê¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö ¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥¦¥£¡¼¥¯2026¡×7·î1Æü¥¹¥¿¡¼¥È - ²áµîºÇ¹â488Å¹¤¬»²²Ã
¡Ö¥À¥¤¥Ê¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö ¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥¦¥£¡¼¥¯2026¡×¤¬7·î1Æü¡¢Á´¹ñ488Å¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×
¡ûÁ´¹ñ488Å¹¤¬»²²Ã¡¢¥Æ¡¼¥Þ²Û»Ò¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»ÒÅ¹¤È¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¡×¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢2021Ç¯¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤Îº×Åµ¡£³ÆÃÏ¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î¿¦¿Í¤¬¤½¤ÎÇ¯¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¡¼¥Þ²Û»Ò¤Ë±è¤Ã¤ÆÆÈ¼«¤Ë¹Í°Æ¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡ÈÎÇä¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î488Å¹¤¬»²²ÃÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯7·î1Æü¡Á7·î31Æü(°ìÉô¡¢Å¹¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë)¡£¥À¥¤¥Ê¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ë¤Ï°ìÉô¤ÎÅ¹¤ÇÆÃÅµ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ã¯¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
5·î14Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¸¦µæ²È¤ÎÂç¿¹ Í³µª»Ò¤µ¤ó¤òMC¤Ë·Þ¤¨¡¢ÃíÌÜ¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿ÃíÌÜ¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¡£º¸¤«¤é4ÈÖÌÜ¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¸¦µæ²È Âç¿¹ Í³µª»Ò»á
¡ûº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×
¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È(Charlotte)¡×¤Ï¡¢18À¤µª¤«¤é19À¤µª½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹²¦ ¥¸¥ç¡¼¥¸3À¤¤ÎÈÞ¡¦¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È²¦ÈÞ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤Á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÃøÌ¾¤ÊÎÁÍý¿Í¥¢¥ó¥È¥Ê¥ó¡¦¥«¥ì¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÎäÀ½¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï¥Ð¥Ð¥í¥¢¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥Ó¥¹¥¥å¥¤¤òÇÛÃÖ¡¢Í¥²í¤ÊË¹»Ò¤ò»×¤ï¤»¤ëÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹½¿Þ
¡ûËÌÎ¦¿©ºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Ù±ç´ë²è¤â
º£Ç¯¤â¡ÖËÌÎ¦»Ù±ç´ë²è¡×¤È¤·¤Æ»²²ÃÅ¹¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËËÌÎ¦¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ËÌÎ¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô½Ð¿È¤ÎÍÌ¾¥·¥§¥ÕÄÔ¸ý Çî·¼»á¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¸åSNS¤Ê¤É¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢2024Ç¯4·î¤ËµÁ±ç¶â(Ìó3,083Ëü±ß¡¢216ÃÄÂÎ¡¦¸Ä¿Í¤ò´Þ¤à)¤òÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¤ËÂ£Äè¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤È´Ú¹ñ¤Ë11¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÔ¸ý»á¤Ï3Å¹ÊÞ¤ÇËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢ËÌÎ¦¿©ºà¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£
±¦¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥ÕÄÔ¸ý Çî·¼»á¡¢º¸¤¬LE CHOCOLAT DE H¥¹¡¼¥·¥§¥Õ ÀîÃ¼ ¿µÌé»á
¡ÖMont St. Clair¡×(Åìµþ¡¦¼«Í³¤¬µÖ)¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¿©ºà¤Î²Ã²ìËÀÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¤Û¤¦¤¸Ãã¥»¥¶¥à¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
Åìµþ¡¦¼«Í³¤¬µÖ¡ÖMont St. Clair¡×Ç½ÅÐ¿©ºà¡Ö²Ã²ìËÀÃã¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¤Û¤¦¤¸Ãã¥»¥¶¥à¡×
¡ÖLE CHOCOLAT DE H¡×(ºë¶Ì¡¦µÈÀî»Ô)¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÅÐ»º¤½¤ÐËªÌª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¥Ý¥ï¡¼¥ë¡×¤òÈÎÇä¡£¥À¥¤¥Ê¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
ºë¶Ì¡¦µÈÀî»Ô¡ÖLE CHOCOLAT DE H¡×Ç½ÅÐ¿©ºà¡ÖÇ½ÅÐ»º¤½¤ÐËªÌª¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¥Ý¥ï¡¼¥ë¡×
¡ÖLE MUSEE DE H KANAZAWA¡×(ÀÐÀî¡¦¶âÂô»Ô)¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¿©ºà¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¼î½§¤Î±ö¡¢Íñ¡¢Ç½ÅÐ¥ï¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¥Ñ¥ë¥Þ¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÀÐÀî¡¦¶âÂô»Ô¡ÖLE MUSEE DE H KANAZAWA¡×Ç½ÅÐ¿©ºà¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¼î½§¤Î±ö¡¢Íñ¡¢Ç½ÅÐ¥ï¥¤¥ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¥Ñ¥ë¥Þ¡×
¡û»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ë¤Æ¡Ö¿·ºî¥±¡¼¥»î¿©²ñ¡×¤ò³«ºÅ
6·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ç¡Ö¿·ºî¥±¡¼¥»î¿©²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£(¸½ºß¤Ï¿½¹þ¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë)
Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥à¥ë¡¼¥¸¤Î¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¡£¥ô¥¡¥í¡¼¥Ê¼Ò¤Î¥°¥¢¥Ê¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥ë¤Î¥¸¥å¥ì¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¥°¥¢¥Ê¥é¤Î¥à¡¼¥¹¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¥°¥é¥µ¡¼¥¸¥å¥·¥ç¥³¥é¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£³°Â¦¤Ë¤â¥·¥ç¥³¥é¤Î¥Ó¥¹¥¥å¥¤¡¦¥¥å¥¤¥¨¡¼¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²Æ¤Ë³Ú¤·¤à¥·¥ç¥³¥é¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥«¥«¥ª´¶¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¹á¤êË¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¥·¥ç¥³¥é¤È¥ß¥å¡¼¥ë¤ÎÈþ¤·¤¤¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÇÛ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥à¥ë¡¼¥¸¥å¡×¤Î¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥ô¥¡¥í¡¼¥Ê¼Ò¤Î¥°¥¢¥Ê¥é¤ò»ÈÍÑ
¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×
¡ûÁ´¹ñ488Å¹¤¬»²²Ã¡¢¥Æ¡¼¥Þ²Û»Ò¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»ÒÅ¹¤È¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¡×¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢2021Ç¯¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤Îº×Åµ¡£³ÆÃÏ¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î¿¦¿Í¤¬¤½¤ÎÇ¯¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¡¼¥Þ²Û»Ò¤Ë±è¤Ã¤ÆÆÈ¼«¤Ë¹Í°Æ¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡ÈÎÇä¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î488Å¹¤¬»²²ÃÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯7·î1Æü¡Á7·î31Æü(°ìÉô¡¢Å¹¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë)¡£¥À¥¤¥Ê¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ë¤Ï°ìÉô¤ÎÅ¹¤ÇÆÃÅµ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ã¯¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿ÃíÌÜ¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¡£º¸¤«¤é4ÈÖÌÜ¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¸¦µæ²È Âç¿¹ Í³µª»Ò»á
¡ûº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×
¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È(Charlotte)¡×¤Ï¡¢18À¤µª¤«¤é19À¤µª½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹²¦ ¥¸¥ç¡¼¥¸3À¤¤ÎÈÞ¡¦¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È²¦ÈÞ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤Á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÃøÌ¾¤ÊÎÁÍý¿Í¥¢¥ó¥È¥Ê¥ó¡¦¥«¥ì¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÎäÀ½¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï¥Ð¥Ð¥í¥¢¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥Ó¥¹¥¥å¥¤¤òÇÛÃÖ¡¢Í¥²í¤ÊË¹»Ò¤ò»×¤ï¤»¤ëÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹½¿Þ
¡ûËÌÎ¦¿©ºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Ù±ç´ë²è¤â
º£Ç¯¤â¡ÖËÌÎ¦»Ù±ç´ë²è¡×¤È¤·¤Æ»²²ÃÅ¹¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËËÌÎ¦¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ËÌÎ¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô½Ð¿È¤ÎÍÌ¾¥·¥§¥ÕÄÔ¸ý Çî·¼»á¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¸åSNS¤Ê¤É¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢2024Ç¯4·î¤ËµÁ±ç¶â(Ìó3,083Ëü±ß¡¢216ÃÄÂÎ¡¦¸Ä¿Í¤ò´Þ¤à)¤òÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¤ËÂ£Äè¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤È´Ú¹ñ¤Ë11¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÔ¸ý»á¤Ï3Å¹ÊÞ¤ÇËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢ËÌÎ¦¿©ºà¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£
±¦¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥ÕÄÔ¸ý Çî·¼»á¡¢º¸¤¬LE CHOCOLAT DE H¥¹¡¼¥·¥§¥Õ ÀîÃ¼ ¿µÌé»á
¡ÖMont St. Clair¡×(Åìµþ¡¦¼«Í³¤¬µÖ)¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¿©ºà¤Î²Ã²ìËÀÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¤Û¤¦¤¸Ãã¥»¥¶¥à¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
Åìµþ¡¦¼«Í³¤¬µÖ¡ÖMont St. Clair¡×Ç½ÅÐ¿©ºà¡Ö²Ã²ìËÀÃã¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¤Û¤¦¤¸Ãã¥»¥¶¥à¡×
¡ÖLE CHOCOLAT DE H¡×(ºë¶Ì¡¦µÈÀî»Ô)¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÅÐ»º¤½¤ÐËªÌª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¥Ý¥ï¡¼¥ë¡×¤òÈÎÇä¡£¥À¥¤¥Ê¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
ºë¶Ì¡¦µÈÀî»Ô¡ÖLE CHOCOLAT DE H¡×Ç½ÅÐ¿©ºà¡ÖÇ½ÅÐ»º¤½¤ÐËªÌª¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¥Ý¥ï¡¼¥ë¡×
¡ÖLE MUSEE DE H KANAZAWA¡×(ÀÐÀî¡¦¶âÂô»Ô)¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¿©ºà¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¼î½§¤Î±ö¡¢Íñ¡¢Ç½ÅÐ¥ï¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¥Ñ¥ë¥Þ¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÀÐÀî¡¦¶âÂô»Ô¡ÖLE MUSEE DE H KANAZAWA¡×Ç½ÅÐ¿©ºà¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¼î½§¤Î±ö¡¢Íñ¡¢Ç½ÅÐ¥ï¥¤¥ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¥Ñ¥ë¥Þ¡×
¡û»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ë¤Æ¡Ö¿·ºî¥±¡¼¥»î¿©²ñ¡×¤ò³«ºÅ
6·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ç¡Ö¿·ºî¥±¡¼¥»î¿©²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£(¸½ºß¤Ï¿½¹þ¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë)
Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥à¥ë¡¼¥¸¤Î¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¡£¥ô¥¡¥í¡¼¥Ê¼Ò¤Î¥°¥¢¥Ê¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥ë¤Î¥¸¥å¥ì¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¥°¥¢¥Ê¥é¤Î¥à¡¼¥¹¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¥°¥é¥µ¡¼¥¸¥å¥·¥ç¥³¥é¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£³°Â¦¤Ë¤â¥·¥ç¥³¥é¤Î¥Ó¥¹¥¥å¥¤¡¦¥¥å¥¤¥¨¡¼¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²Æ¤Ë³Ú¤·¤à¥·¥ç¥³¥é¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥«¥«¥ª´¶¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¹á¤êË¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¥·¥ç¥³¥é¤È¥ß¥å¡¼¥ë¤ÎÈþ¤·¤¤¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÇÛ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥à¥ë¡¼¥¸¥å¡×¤Î¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥ô¥¡¥í¡¼¥Ê¼Ò¤Î¥°¥¢¥Ê¥é¤ò»ÈÍÑ