きのう1日から県内を縦断した台風6号。県内では1人がけがをし建物にも被害が出ています。

1日夜から奄美地方を暴風域に巻き込んだ台風6号。

与論町の海岸では大きな白波が立ち、各地で雨風が強まっていきました。

（記者）「強風ではがれた危険な看板を消防が撤去しようとしています」

日付がかわると…

日付がかわると、奄美市ではさらに大荒れに。

横殴りの雨が降り、カメラは風にあおられ画面も大きく揺れています。

（記者）「奄美市名瀬港近くのホテル。たった今、ホテルが停電」

九州電力送配電によりますと、午後3時時点で奄美群島のおよそ2万5240戸で停電しています。

倒木や住宅の一部が破損

暴風や大雨の影響はほかにも。

最大瞬間風速35.2メートルを観測した瀬戸内町。

各地で倒木が確認され、住宅の外壁の一部がはがれたり自転車小屋の屋根が破損したりするなどの被害が。

大和村では住宅の屋根の一部が飛ばされる被害。

牛小屋のトタン屋根が

また、徳之島伊仙町では…。

最大瞬間風速31メートルと6月の観測史上最大となり、牛小屋のトタン屋根が吹き飛ばされました。

（住民）「夜すごかった、怖かった。牛は大丈夫でした」

このほか伊仙町によりますと、住宅1棟、牛舎3棟の屋根が破損したということです。

与論町では雨水が水道水に混入も…

奄美市では建物の窓ガラスが割れる被害が確認されています。

鹿児島市によりますと、2日朝、80代の女性が強風にあおられて転倒し、軽いけがをしました。

与論町では浄水場の一部が壊れ、雨水が水道水に混入。飲み水として使えないため、町では臨時の給水所を設置して対応しています。

（記者）「午前6時半の屋久島町尾之間です、雨風ともに強さが増してきた」

台風の北上で県本土でも・・・

台風の北上に伴い、県本土でも雨風が強まってきました。

枕崎では雨戸を閉める人や避難所に避難する人もいました。

（避難した人）「風が吹けば怖い。台風だけは好きではない」

「自宅周辺の電気がついたり消えたり」

（記者）「こちらの商業施設、すでに営業を開始しているが、シャッターの前におもりをおいたり普段以上にシャッターをしめて営業」

Q.何を買いに来た？

（客）「乾電池、懐中電灯を3つ用意している。（自宅周辺が）電気がついたり消えたりする」

鹿児島空港では…

普段は利用客が多い時間帯の鹿児島空港。

欠航が相次ぎ、利用客の姿はありませんでした。

（職員）「お客さんがいない時間にみんなで清掃を」

暴風域はなくなるも 台風の接近で

午前9時に暴風域はなくなったものの、台風が接近すると…。

肝属川では、堤防の中腹まで水位が上がり、流木も。そして、志布志市では電線の高さほどある木がなぎ倒され道をふさいでいました。

この時間、県内の雨雲は大部分が抜けましたが、3日明け方にかけ強風域が続く見通しです。

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