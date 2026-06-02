高校がない離島で進学のために島を離れる「島立ち」。島の人口減少の要因とも言われていますが、オンラインで高校などの授業が受けられる施設の整備に向け薩摩川内市の甑島で今、準備が進んでいます。

（市職員の説明）「来年の4月に向けてここを整備させていただきたい」

薩摩川内市が通信教育の拠点として上甑島に計画している施設の仮称は「甑島通信学習センター」です。

来年4月に開設予定で、市の施設である「里市民サービスセンター」の2階を活用し、高校や大学のオンライン授業を受けられるよう整備する計画です。

「島立ち」以外の選択肢

甑島には高校がなく、進学するには島を離れる「島立ち」をしなければなりません。甑島の人口は現在、3460人と20年前に比べほぼ半減していて、「島立ち」による若者の流出も要因の1つと言われています。

「島立ち」以外の選択肢が増えることで人口減少の抑制が期待されています。

オンラインで授業を受けるために

先月、甑島に視察に訪れたのは岡山理科大学の職員3人です。

岡山理科大学には授業やテストなどをすべてオンラインで行い、卒業できる学科があります。甑島の学習センターとの連携を検討していて、この日は市の職員が施設を案内し、運営方法などを説明しました。

（記者）「これまでワーキングスペースとして活用されていた施設。今後、改修を経てオンライン学習の環境が整備される」

学習センターにはオンラインで授業を受けるためのインターネット環境や学習ブースが整備される計画です。また、授業の調整や利用者からの相談を受けるコーディネーターが配置される予定です。

「選択肢のひとつに入っていけば」

学習センターのほかに訪れたのは島内に2つある中学校。卒業後の進路の状況や通信教育の現状について意見交換したあと、島内を巡って島の環境を確認しました。

（岡山理科大学 安田貴徳教授）「島内にいながら自分のやりたい通信教育を受けられるので、今後、いろんな離島でも幅広く活用されていくと思う」

（薩摩川内市・企画政策課 家吉竜二主幹）「学校の先生から、新しい選択肢として通信教育が今後伸びて、選択肢のひとつに入っていけばいいと聞いて、私たちも設置の意義、やりがいを感じた」

市は今後、オンライン授業を行う学校と協議を進め、来月には連携協定を締結する予定です。

薩摩川内市によりますと現在、複数の高校と大学が連携を検討しているということです。

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