女優の加藤あい（４３）が、２日までに自身のＳＮＳを更新。海外旅行でのコーデショットを公開し、注目を集めている。

インスタグラムに「アユタヤはとっても暑かったです」とつづり、ブラウンの半袖トップスにスカートを合わせ、お腹をチラ見せした写真を載せた加藤。観光地の写真を公開し、青のワンピース姿も披露した。

この投稿にフォロワーからは「なんてこった。地球の裏側まで美しさを漂わせるなんて…」「タイに爆美女降臨しとるやん」「マジ綺麗あいちゃん」「笑顔が素敵です」「映画のワンシーンみたい」「現地の人びっくりされたでしょうね。とびきり美人がいるぞって！」「リラックスしてる雰囲気のあいさん素敵です」など、美ぼうを絶賛する声が寄せられている。

加藤は「池袋ウエストゲートパーク」や「海猿 ＵＭＩＺＡＲＵ ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ」などの話題作でヒロインを務め人気に。数々の広告に出演し、２０００年前後には“ＣＭ女王”として君臨した。プライベートでは２０１３年に一般男性と結婚し、１５年に第１子、１８年に第２子、２２年に第３子を出産している。