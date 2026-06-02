１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨むサッカー日本代表が２日、成田空港発のチャーター機で事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発した。欧州カップ戦決勝戦出場のため合流が遅れていたＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）も同日から合流し、２６人がそろった。出国前には見送りセレモニーが行われ、森保一監督らスタッフ、選手たちがスーツ姿でチャーター機に乗り込んだ。

森保監督は「ファン、サポーター、国民の皆さんに、Ｗ杯で我々が優勝するところを喜んでいただけるように、優勝目指して頑張っていきたい。最後の結果だけではなく、一戦一戦勝利を目指して戦いながら、我々はここまでやってきた。このＷ杯でもチーム一丸となってタフに粘り強く、最後まで勇敢に戦い抜く姿をお見せして、サポーターの皆さん、日本国民の皆さんに活力を感じていただけるような戦いをしてまいりたい。引き続き、共闘と応援よろしくお願いします」と力強くあいさつした。

日本代表は、約１１時間のフライトを経て現地時間２日夕方（日本時間３日朝）にモンテレイに到着予定。３日から７日まで暑熱対策を兼ねて現地でトレーニングを行い、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルには８日から入る。１４日（日本時間１５日）には１次リーグ初戦でオランダと対戦する。