『キングダム 魂の決戦』ワールドプレミア 亡き王騎将軍に惜別の声 豊川悦司「『よくやった』と言いました」 要潤は1人ご飯が「寂しかった」
俳優の豊川悦司、要潤が2日、都内で行われた映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）ワールドプレミアに登壇した。
【写真】きれいな横顔…要潤
『キングダム』の人気キャラだった大沢たかお演じる王騎将軍は前作『大将軍の帰還』で宿敵・李牧に討たれた。ヒョウ公を演じた豊川悦司は「前回は『2』に出演させてもらた。『2』で1番好きだったのは大沢くん演じる王騎と2人で夕日を見ながら語り合うシーンで。残念ながら彼は『4』で亡くなってしまいました。『4』も素晴らしい映画で、映画館で僕は泣きました。『お前、よくやった』と映画館で言いました。ヒョウ公は王騎の思いを少し継ぐようなキャラクターですので今作では、そこを大事に演じました」と惜しんだ。
王騎の副官だった騰を演じた要潤は「王騎の副官として君臨していたんですけど、『5』でいよいよ戦場に出た。攻撃は必見だと思います」とアピールしながらも「撮影が終わって、いつも大沢さんとご飯に行っていた。今回、1人でご飯を食べるのが寂しかったですね」とつぶやいていた。
原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。
ワールド・プレミアには山崎賢人（※崎＝たつさき）、吉沢亮、橋本環奈、志尊淳、神尾楓珠、三吉彩花、蒔田彩珠、山下美月、山田裕貴、坂口憲二、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬、佐藤信介監督も登壇した。
【写真】きれいな横顔…要潤
『キングダム』の人気キャラだった大沢たかお演じる王騎将軍は前作『大将軍の帰還』で宿敵・李牧に討たれた。ヒョウ公を演じた豊川悦司は「前回は『2』に出演させてもらた。『2』で1番好きだったのは大沢くん演じる王騎と2人で夕日を見ながら語り合うシーンで。残念ながら彼は『4』で亡くなってしまいました。『4』も素晴らしい映画で、映画館で僕は泣きました。『お前、よくやった』と映画館で言いました。ヒョウ公は王騎の思いを少し継ぐようなキャラクターですので今作では、そこを大事に演じました」と惜しんだ。
原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。
ワールド・プレミアには山崎賢人（※崎＝たつさき）、吉沢亮、橋本環奈、志尊淳、神尾楓珠、三吉彩花、蒔田彩珠、山下美月、山田裕貴、坂口憲二、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬、佐藤信介監督も登壇した。