モーニング娘。12期メンバーの牧野真莉愛（25）は6月1日に自身のInstagramを更新し、北海道日本ハムファイターズ対読売ジャイアンツ戦でファーストピッチを務めたことを報告した。投稿では、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた一戦に登場したことや、ファイターズへの思いをつづっている。牧野は前日にも同球場で観戦しており、大の日本ハムファンとして知られる中で、3年連続のファーストピッチでノーバン投球を披露した。

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公開された写真では、背番号「1」のファイターズユニフォームを短めに着こなした牧野が、グラウンドで笑顔を見せている。新庄剛志監督の顔写真が大きくあしらわれ、ピンクのフリルが目を引くスカートが強烈な存在感を放ち、黒のグラブを手にした姿からもファイターズ愛が伝わってくる。投稿文では「LOVE新庄」と記し、球場を明るく盛り上げた一日を振り返っている。

【画像】ファーストピッチに臨んだ牧野（画像は牧野真莉愛公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「新庄スカート笑ったわー！」「スカートとユニフォーム姿最高だったよ！ ファーストピッチお疲れ様！ カッコよかった！」「真莉愛ちゃんファーストピッチお疲れ様。写真見て、スカートが個性爆発で真莉愛ちゃんらしくて笑っちゃった」「衣装すごい。自前？？」といった声が寄せられている。