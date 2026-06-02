警察によりますと、株式投資の名目で金をだまし取る特殊詐欺被害が今年４月までに県内で２件確認されています。

どちらも手口が酷似していて、証券会社のアナリストを自称する人物から株式投資のアドバイスを受けていたり、同じ名前のＳＮＳアカウントから現金を振り込む口座を指定されたりしていました。

どのような手口でだまされたのか。

２つの事例を詳しく見ていきます。

■①６０代男性が１５１１万円だまし取られる

今年３月から４月にかけ、山形市に住む６０代の男性が、現金１５１１万円をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。

警察によりますと、今年３月上旬、山形市に住む６０代の男性は、投資サイトに表示された相談窓口に投資の相談メッセージを送信したところ、証券会社のアナリストを自称する人物（ＬＩＮＥアカウント「山本○○」）とつながり、株式投資のアドバイスを受けたということです。

その後、男性は「山本」から、

『開発中のアプリがあり、上昇する株を自動判別できる』

『多くの投資家を集めて個別株に買い注文することで株価を上昇させる仕組みだ』

『利益額は投資額の１０％だ』

などと言われました。

男性はその話を信用しアプリをインストールした上で、「山本」から紹介されたＬＩＮＥアカウント「Ｋｏｓｏｋｕ公式カスタマーサポート」から指定された口座に現金を振り込んだということです。

アプリ上では利益が出ており、アプリ上の資金を自身の口座に移すこともできたため、男性は投資を続けました。

しかし、「山本」が所属しているという証券会社に在籍確認をしたところ、そのような人物はいないと言われ、被害に気付いたということです。

■②５０代男性が１９０万円だまし取られる

今年２月から４月にかけ、山形市に住む５０代の男性が、現金１９０万円をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。

警察によりますと山形市の５０代の男性は、今年２月中旬、サイト上に表示された「優良株を教える」という内容の広告から、証券会社のアナリストを自称する人物（ＬＩＮＥアカウント「佐藤○○」）とつながり、株式投資のアドバイスを受けたということです。

その後、男性は「佐藤」から

『上昇する株を自動判別する「ＫＯＳＯＫＵ」というアプリがある』

『多くの投資家を集めて個別株に買い注文することで株価を上昇させる仕組みだ』

『利益率は投資額の７％だ』

などと言われました。

男性はその話を信用しアプリをインストールした上で、「佐藤」から紹介されたＬＩＮＥアカウント「Ｋｏｓｏｋｕ公式カスタマーサポート」から指定された口座に現金を振り込んだということです。

しかし、ウェブサイト上では利益が出ていたものの、出金依頼をしたところ先延ばしされたため男性は不安に思い、警察に相談したところ被害に気付きました。

■２つの被害の共通点

共通点は主に４つ。

・ウェブサイト上の表示をきかっけに自称アナリストとつながる。

・仕組みが同じようなアプリへ誘導される。

・ＬＩＮＥアカウント「Ｋｏｓｏｋｕ公式カスタマーサポート」から口座を指定される。

・アプリ（ウェブサイト）上では利益が出ていた。

警察は、これは「ＳＮＳ型投資詐欺」の手口だとして、ＳＮＳで知り合った人から投資や金儲けの話をされたら注意すること、「簡単に儲かる」「必ず儲かる」は信じず、家族や警察に相談するよう呼びかけています。

将来設計を考えるうえで、株や投資に興味を持つ人も多いと思います。

一方、このような被害が確認されていることも事実です。

お金が絡むようなことを進める際は、極めて冷静な判断が重要となるでしょう。