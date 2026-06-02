W杯初出場のヨルダン代表26名が発表！ 本大会ではアルゼンチン、アルジェリア、オーストリアと対戦
ヨルダンサッカー協会（JFA）は2日、FIFAワールドカップ2026に臨むヨルダン代表メンバー26名を発表した。
アジア最終予選グループBを韓国代表に次ぐ2位で終え、史上初のワールドカップ出場を決めたヨルダン代表。暫定メンバー30名が5月18日に発表されていた中、本大会に臨む26名が決定した。
ジャマル・サラミ監督が率いるチームには、レンヌで活躍するFWムサ・アル・ターマリやアリ・オルワンなど主軸が順当に選出。候補の30名からは、GKアハマド・ジュアイディ、DFアフマッド・アサフ、MFユセフ・カシ、MFモハンマド・タハが外れた。
本大会ではグループJに入り、前回大会王者のアルゼンチン代表、アルジェリア代表、オーストリア代表と対戦。2日にアメリカのサンディエゴ入りし、10日までトレーニングキャンプを実施。8日にはコロンビア代表との親善試合も組まれている。
▼GK
1 ヤジード・アブレイラ（アル・フセイン）
12 ヌール・バニ・アティエ（アル・ファイサリー）
22 アブダラー・アル・ファフーリ（アル・ウィダット）
▼DF
2 モハメド・アブ・ハシーシュ（アル・カルマ／イラク）
3 アブダッラー・ナシブ（アル・ザウラー／イラク）
4 フサム・アブ・ダハブ（アル・ファイサリー）
5 ヤザン・アル・アラブ（FCソウル／韓国）
16 モハメド・アブ・アル・ナディ（セランゴール／マレーシア）
17 サリム・オベイド（アル・フセイン）
19 サイード・アル・ロサン（アル・フセイン）
23 エフサン・ハダッド（アル・フセイン）
26 アナス・バダウィ（アル・ファイサリー）
▼MF
6 アメル・ジャモス（アル・ザウラー／イラク）
8 ヌール・アル・ラワブデ（セランゴール／マレーシア）
14 ラジャーイー・アーイド（アル・フセイン）
15 イブラヒム・サデ（アル・カルマ／イラク）
20 モハメド・アブ・タハ（アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ）
21 ニザール・アル・ラシュダン（カタールSC／カタール）
25 モハメド・アル・ダウド（アル・ワフダート）
▼FW
7 モハメド・アブズライク（ラジャ・カサブランカ／モロッコ）
9 アリ・オルワン（アル・スィーリーヤ／カタール）
10 ムサ・アル・ターマリ（レンヌ／フランス）
11 オーデ・アル・ファーフーリー（ピラミッドFC／エジプト）
13 マフムード・アル・マルディ（アル・フセイン）
18 イブラヒム・サブラ（ロコモティヴァ・ザグレブ／クロアチア）
24 アリ・アザイゼ（アル・シャバブ／サウジアラビア）
アジア最終予選グループBを韓国代表に次ぐ2位で終え、史上初のワールドカップ出場を決めたヨルダン代表。暫定メンバー30名が5月18日に発表されていた中、本大会に臨む26名が決定した。
ジャマル・サラミ監督が率いるチームには、レンヌで活躍するFWムサ・アル・ターマリやアリ・オルワンなど主軸が順当に選出。候補の30名からは、GKアハマド・ジュアイディ、DFアフマッド・アサフ、MFユセフ・カシ、MFモハンマド・タハが外れた。
▼GK
1 ヤジード・アブレイラ（アル・フセイン）
12 ヌール・バニ・アティエ（アル・ファイサリー）
22 アブダラー・アル・ファフーリ（アル・ウィダット）
▼DF
2 モハメド・アブ・ハシーシュ（アル・カルマ／イラク）
3 アブダッラー・ナシブ（アル・ザウラー／イラク）
4 フサム・アブ・ダハブ（アル・ファイサリー）
5 ヤザン・アル・アラブ（FCソウル／韓国）
16 モハメド・アブ・アル・ナディ（セランゴール／マレーシア）
17 サリム・オベイド（アル・フセイン）
19 サイード・アル・ロサン（アル・フセイン）
23 エフサン・ハダッド（アル・フセイン）
26 アナス・バダウィ（アル・ファイサリー）
▼MF
6 アメル・ジャモス（アル・ザウラー／イラク）
8 ヌール・アル・ラワブデ（セランゴール／マレーシア）
14 ラジャーイー・アーイド（アル・フセイン）
15 イブラヒム・サデ（アル・カルマ／イラク）
20 モハメド・アブ・タハ（アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ）
21 ニザール・アル・ラシュダン（カタールSC／カタール）
25 モハメド・アル・ダウド（アル・ワフダート）
▼FW
7 モハメド・アブズライク（ラジャ・カサブランカ／モロッコ）
9 アリ・オルワン（アル・スィーリーヤ／カタール）
10 ムサ・アル・ターマリ（レンヌ／フランス）
11 オーデ・アル・ファーフーリー（ピラミッドFC／エジプト）
13 マフムード・アル・マルディ（アル・フセイン）
18 イブラヒム・サブラ（ロコモティヴァ・ザグレブ／クロアチア）
24 アリ・アザイゼ（アル・シャバブ／サウジアラビア）