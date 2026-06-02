BE:FIRSTニューシングル「Missing」収録内容解禁！SHUNTOのソロ曲を含む全3曲

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BE:FIRSTが、7月1日にリリースする「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第2弾シングル「Missing」の収録内容を解禁した。

■形態別に映像も収録

◎タイトル曲「Missing」

BE:FIRSTがリリースする記念すべき10枚目のシングルのタイトル曲「Missing」は、代表曲「Fast Car」「Perfect Strangers」「Rise」など数々のヒットを生み出し、総ストリーミング数220億回超、シングル売上8,500万枚以上を記録、135回以上のプラチナ認定やBRIT認定ブレイクスルー・アルバムの獲得など、UKダンスシーンを代表する存在として確固たる地位を築いてきた DJ/プロデューサー、ジョナス・ブルーをプロデューサーに迎えたダンスポップナンバー。BE:FIRSTはこれまでに「Don’t Wake Me Up」のカバーでジョナス・ブルーとコラボレーションしており、本作はその関係性の延長線上に生まれた楽曲となっている。

切ないアコースティックギターのイントロから始まり、ジョナス・ブルーの真骨頂とも言えるダンサブルなトラックへとエモーショナルに展開。ハイトーンのボーカルが、忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出し、「消えないで」というフレーズのリフレインが強く心に残る。感情の揺らぎと高揚感が交差する、切ないラブソングに仕上がっている。

◎SKY-HIとRYUHEIが作詞を担当「Why, Why」

2曲目に収録される楽曲のタイトルは「Why, Why」。本楽曲は、Chaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁、キーボードプレイヤーHiromu、SKY-HIのコライトによって制作された。作詞はSKY-HIとRYUHEIが担当。印象的なピアノの旋律と、ダンサブルな2-Step / UK Garageトラックが融合したサウンドに乗せて、愛と不安の狭間で揺れ動くふたりの関係を描いたラブソング。曖昧な夜に溺れ、傷つきながらも惹かれ合ってしまう感情を、表情豊かな歌声で切なくも妖艶な空気感とともに表現した一曲に仕上がっている。

◎SHUNTOのソロ曲「Want it ～One of the BE:ST-06 SHUNTO～」

メンバーのソロプロジェクト”One of the BE:ST”最後の6人目として、SHUNTOのソロ曲「Want it ～One of the BE:ST-06 SHUNTO～」もあわせて、計3曲を収録。

さらに、LIVE盤には、2026年3月20日に京都・平安神宮で開催された『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮』を収録。MV盤には、表題曲「Missing」のMVと撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤の内容に加え、ジャケット写真撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes、『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』のBE:FIRSTパートとSHUNTOのソロパフォーマンスが収録される。

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Missing」

＜CD収録内容（全品番共通）＞

1.Missing

2.Why, Why

3.Want it ～One of the BE:ST-06 SHUNTO～

2026.11月 ON SALE

ALBUM『BE:4U』

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/