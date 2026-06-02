「家族の分を確保？」恒例の“パン祭り”→去年のシールを混ぜて逆ギレするカスハラ客に辟易…ポイントを数えるレジ係の苦闘【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ポイントシールを集めると白いお皿がもらえるキャンペーンは多くの人に親しまれている。しかし、点数を確認する現場ではさまざまなドラマがある。10年以上レジチェッカーとして勤務し、スーパーマーケットのあるあるを描いた狸谷(@akatsuki405)さんの実録漫画「まつりのあとのマナー」から、カウンター業務の知られざる苦労を紹介する。
毎年、春の恒例行事となっている“パン祭り”は、パンの種類によってポイントが異なる。台紙に30ポイント分のシールを貼ることで、1枚のお皿と交換できる仕組みだ。
サービスカウンターで台紙を確認する際、なかには無秩序な形でポイントシールを貼っている利用客もいる。明らかに規定の点数以上が貼られていたり、シールの天地が逆で確認しにくかったりする。0.5ポイントシールを30ポイント分貼るには台紙のスペースが不足するため、重なってしまうのは仕方がない側面もある。だが、なかには去年のシールをこっそり混ぜて貼る人もいる。
「スーパーにいたころは大人気のイベントでした。計数してお皿をお渡しする店舗でしたので、一言で言うと『大変』です」と狸谷さんは振り返る。さまざまなキャンペーンがあるなかでも、パン祭りが特別な理由について、狸谷さんは「確実に景品がもらえる物への被害が多く、コーヒーなどはあまり被害はなかったかと記憶しています」と語る。抽選ではなく、応募すれば必ずもらえる点が不正を誘発しやすいポイントのようだ。
■「点数足らないんだから別にいいでしょ」と逆ギレ。ルールを無視する客への苦悩
過去のキャンペーンシールは使用できない旨を伝えると、「点数足らないんだから別にいいでしょ」と強気な発言をする客もいた。家族の人数分のお皿が欲しいという気持ちはわかるが、ルールは守らなければならない。
スーパーマーケットの実録を描いた狸谷さんの書籍「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」は、Xに公開された際に3万リツイートを超える人気ぶりをみせた。同業者からも類似の事例が数多く寄せられており、現場にいかにクレーマーやカスタマーハラスメント(カスハラ)が多いかを知るきっかけにもなっている。お互いが気持ちよくお祭りを楽しむためにも、最低限のマナーを意識したい。
取材協力：狸谷(@akatsuki405)
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