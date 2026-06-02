ラッキンコーヒー、「HELLO KITTY」を「HEELO KITTY」と印字ミス―中国

中国メディアの海峡都市報によると、中国のコーヒーチェーン「瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）」が日本のサンリオのキャラクター「ハローキティ（Hello Kitty）」とコラボした限定グッズのぬいぐるみキーホルダーを巡り、ラベルの印字が「HELLO KITTY」ではなく「HEELO KITTY」になっていたとの指摘がSNS上に多く寄せられた。

SNS上の反応を見ると、遼寧省、河北省、黒龍江省、湖北省、江蘇省などの消費者からは印字ミスのあるグッズを手に入れたとの声が寄せられた一方、広東省、北京市、天津市の消費者の中には正しく印字されたグッズの画像をアップする人もいた。

このぬいぐるみキーホルダーは、ラッキンコーヒーのミニプログラムで59．9元（約1380円）のダブルカップコンボを注文するともらえる。

ラッキンコーヒーのカスタマーサービスは、この問題についてすでに関係部門に報告済みで専任者が追って回答するとし、印字ミスのグッズを手に入れた消費者に対しては、問い合わせいただければ確認して対応するとした。（翻訳・編集/柳川）