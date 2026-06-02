俳優の山下智久さん（41）が、2日24時29分放送から放送される日本テレビ系音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』に出演。海外進出の裏側を語ります。

番組では、人気絶頂の中で日本を飛び出し、なぜ海外に挑戦したのか？ 自身を突き動かす原動力、追い求める夢とは？ 世界を舞台に戦うアーティスト･山下さんの“今”に迫ります。MCは、活動休止中のtimeleszの菊池風磨さん（31）に代わりtimeleszの原嘉孝さん（30）が、俳優の畑芽育さん（24）とともに担当します。

山下さんは、2022年公開のハリウッド映画『マン･フロム･トロント』で念願の海外デビューを果たし、海外ドラマ初主演作『神の雫/Drops of God』で、国際エミー賞を受賞するなど海外でも活躍。

また、2024年には菊池さんや原さんが所属するtimeleszの楽曲『Anthem』をプロデュース。“挑戦”をテーマにした楽曲は、timeleszに改名直後に、菊池さんが山下さんにプロデュースを依頼して実現したといいます。俳優のみならずアーティストとしても活躍する山下さんが、今後、世界で追い続けたい夢や、コンサートツアーに懸ける思い、海外でよく聴いているというお気に入りの曲を明かします。

注目のスタジオライブでは、主演映画の挿入曲で、山下さんが作詞を務めた『声（feat.JUNGWON of ENHYPEN）』を、ENHYPEN･JUNGWONさんとのスペシャルコラボで披露します。