猫に本気で噛まれたら取るべき対処法5つ

猫の咬み傷は、「見た目より深い」「見た目より危ない」という点が大きな特徴です。

傷が小さいからといって軽く考えず、最初の対応をきちんと行うことが大切です。まずは、落ち着いて次の対応を取りましょう。

1.まず流水でしっかり洗う

最初にやるべきなのは、傷口を流水でよく洗うことです。水道水で5分以上を目安に、傷の表面だけでなく周囲も丁寧に流して、唾液や汚れを落とします。

深い刺し傷では、表面だけ軽く拭いて終わりにしないことが大切です。ただし、強くこすりすぎると傷を傷めるので、やさしくしっかり洗う意識で十分です。

2.出血があるなら清潔なガーゼで圧迫止血する

出血している場合は、清潔なガーゼやハンカチ、タオルなどを当てて、やさしく圧迫します。血がにじむ程度でも、まずは押さえて落ち着かせることが大切です。

慌てて何度も傷口をのぞくより、しばらく押さえて様子を見るほうが止まりやすくなります。

3.傷を密閉せず、できるだけ早く医療機関を受診する

猫の咬み傷は感染につながりやすいため、見た目が小さくても早めの受診が勧められます。とくに手や指、関節の近くを噛まれた場合は悪化が早いことがあるため、できるだけ先延ばしにしないほうが安心です。

受診先としては、外科、整形外科、形成外科、皮膚科などが目安になります。「このくらいなら大丈夫」と自己判断せず、一度診てもらうほうが安全です。

4.悪化のサインを見逃さない

噛まれたあとに次のような変化が出たら、早めの受診が必要です。

赤みが広がる 腫れてくる 傷のまわりが熱を持つ 痛みが強くなる 膿が出る ズキズキする 発熱やだるさがある

猫の口の中には細菌がいて、短時間で症状が悪化することもあります。「あとで行こう」と様子を見すぎないことが大切です。

5.破傷風ワクチンなど予防接種歴も確認する

動物に噛まれたときは、傷の状態によって破傷風の予防が必要になる場合があります。そのため、破傷風ワクチンをいつ受けたか分かると、受診時の確認がスムーズです。

母子手帳や予防接種の記録が手元にあれば、一緒に確認しておくと安心です。

やらないほうがいいこと

猫に噛まれたときは、よかれと思ってしたことが逆効果になる場合もあります。次のような対応は避けたほうが安心です。

「浅い傷だから大丈夫」と自己判断して放置する 絆創膏などで傷をぴったり密閉する ティッシュを直接当てて止血する

傷を密閉すると、中で細菌が増えやすくなることがあります。また、ティッシュは繊維が傷に残ることがあるため、できれば清潔なガーゼや布を使ったほうが安心です。

猫側の確認・再発予防策

本気で噛む背景には、猫の強い恐怖や痛み、ストレスが隠れていることがあります。ただ怒っていたのではなく、「これ以上やめて」「触らないで」という限界サインだった可能性も。

同じような噛みつきが続くなら、猫の体調も見直しておきたいところです。口内炎や体の痛みがあると、少し触られただけでも強く反応することがあります。

また、来客、騒音、しつこいスキンシップなどの環境ストレスが重なっていないかも確認しておくと、再発予防につながります。

まとめ

猫に本気で噛まれたときは、まず流水でしっかり洗い、必要なら圧迫止血を行い、できるだけ早く医療機関を受診することが基本です。猫の咬み傷は小さく見えても感染しやすく、特に手や指では重症化することもあるため、軽く考えないことが大切です。

赤み、腫れ、痛みの増加、膿、発熱といった変化があれば、早めの受診を考えたほうが安心です。あわせて予防接種歴も確認し、猫側の体調やストレス要因も見直しておくと、その後のトラブル予防にもつながります。

(獣医師監修：加藤桂子)