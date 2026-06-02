Ｊ２磐田は６日、ホームでＦＣ大阪との明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグプレーオフラウンド第２戦に臨む。２日に磐田市内で公開練習を行い、前節の栃木Ｃ戦で磐田移籍後初ゴールを決めたＭＦ為田大貴は「一戦に全てをかけたい。確実に勝たないといけない試合だと思います」と必勝を誓った。全４０チーム中３１、３２位を決める特別大会最後の一戦へ、チーム一丸で勝利を目指す。

為田は昨季、Ｃ大阪から加入。リーグ戦２８試合に出場したが、今季はコンディション不良で出遅れ、第１２節岐阜戦（４月２５日）が初出場となった。それでもベンチ外の期間もチームの戦いを見つめながら、自身に何ができるかを考え続けてきた。リーグ戦の出場は６試合にとどまっていたが、前節の栃木Ｃとのプレーオフラウンド第１戦では延長を含む１２０分間をフル出場した。

待望の移籍後初ゴールは１―１の後半１４分に生まれた。ゴール前に送られたクロスをＦＷマテウスペイショットが押し込めず、こぼれ球が為田の足元へ。右足で冷静に流し込み、勝ち越し点を奪った。「ああいうゴールの場面は今までなかったので、決めて当たり前だと思う反面、緊張もしました。決めた時はうれしさより、ほっとした気持ちの方が大きかったですね」と振り返った。

三浦文丈監督は「タメ（為田）はコンディションが上がってきた。計算できる選手だし、ゲームを組み立てる上でも貴重な存在」と信頼を寄せる。練習でも手を抜かず、マーカー回りなど細かな部分まで徹底する姿勢を高く評価。「そういう積み重ねが試合にも出ている」と目を細めた。努力を続けてきた３１歳は、「難しいシーズンで入りましたが、ピッチに入れば、みんなスイッチが入る。いい試合にできればいい」。特別大会最後の一戦でも勝利への鍵を握る。