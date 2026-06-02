5月28日、高市早苗首相とフィリピンのマルコス大統領による首脳会談が東京で行われ、両国は防衛上の機密情報を共有するための軍事情報包括保護協定（GSOMIA）の正式交渉開始や、二国間関係のさらなる格上げで合意した。

この会談は、東アジアの安全保障環境が緊迫する中で日比の準同盟国的な連携が急速に深化していることを象徴している。

近年、このように日本とフィリピンの安全保障分野における連携強化が大きな注目を集めているが、なぜ今、日本にとってフィリピンとの防衛協力がこれほど不可欠となっているのだろうか。その背景には、地政学的な要衝としてのフィリピンの重要性と、海洋秩序の維持をめぐる深刻な環境変化が存在する。

最大の要因は、南シナ海および台湾海峡における情勢の緊迫化である。フィリピンはこれらの海域に直面する最前線に位置しており、近年、南シナ海の領有権をめぐって中国との間で公船の衝突や威嚇行動などの緊張が続いている。

日本にとっても、南シナ海はエネルギー資源や物資を運ぶ海上交通路（シーレーン）の生命線であり、この海域の安定は国家の存立に直結する。

仮に南シナ海が特定の国による力による現状変更によって支配されれば、日本の経済活動や安全保障は重大な脅威にさらされることになる。そのため、フィリピンの防衛能力を底上げし、法の支配に基づく海洋秩序を維持することは、日本自身の安全を守ることに他ならない。

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台湾有事への備えと抑止力

また、台湾有事への備えという観点からもフィリピンの地理的価値は極めて高い。フィリピン北部のルソン島は台湾と地理的に近く、地政学的なチョークポイントを形成している。日米同盟を基軸とする日本にとって、フィリピンが安定し、かつ日米両国との緊密な連携を保っていることは、地域における抑止力を高める上で決定的な意味を持つ。

近年、日米比の3カ国枠組み（トリラテラル）での共同訓練や首脳会談が活発化しているのは、単一の同盟関係にとどまらず、多層的なネットワークを構築することで、力による現状変更を試みる動きを未然に防ぐ狙いがある。

先の首脳会談でGSOMIA交渉開始が合意されたのも、情報共有の面からこの多国間協力を加速させる狙いがある。

防衛協力に積極的なマルコス政権

さらに、フィリピン側における政治的潮目の変化も、日本が協力を強化すべき契機となっている。

対中融和路線を一定程度含んでいたドゥテルテ前政権に対し、マルコス現政権は米国との同盟関係を再構築し、日本やオーストラリアなどの志向を同じくする国々との防衛協力の制度化に極めて積極的な姿勢を示している。

自衛隊とフィリピン軍の相互訪問や共同訓練を円滑にする円滑化協定（RAA）の署名などに至った背景には、この好機を逃さずに二国間関係を強固なものにしたいという両国の戦略的一致がある。

長年にわたる政府開発援助（ODA）を通じて培われた強固な信頼関係という資産があるからこそ、安全保障分野への発展もスムーズに受け入れられている。

総じて、日本がフィリピンとの安全保障関係を強化することは、単なる一国への防衛支援ではなく、東アジア全体のパワーバランスを安定させ、国際法に基づく平和的な秩序を維持するための戦略的投資であると言える。

緊迫する覇権争いの最前線に立つフィリピンを支え、ルールに基づく開かれた海洋を維持することは、自国の安全と繁栄を確保するために日本が果たすべき、極めて現実的かつ合理的な選択なのである。

文/和田大樹 内外タイムス