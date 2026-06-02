助けてくれた人の声は聞こえたけれど、顔は見ることができないまま......。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

東京都在住の30代女性・Eさんは、高校生時代に交通事故に遭ったという。

車にはねられ、頭を強く打った彼女は意識を失った。

＜Eさんからのおたより＞

高校3年生の時、朝自転車で通学している途中、左から来たタクシーにはねられてしまいました。

一時意識を失い、気がついたときはどなたかが介抱してくれていました。

最初に聞こえたのは女性の「あなたどこ見て運転してるの！」という怒りの声でした。

わたしが目を覚ましたことに気付くと...

その後わたしが目を覚ましたことに気付くと、家族に連絡できるか聞いてくれて、ケータイで親の番号を出すと、代わりに電話して事情を説明してくれました。

わたしはそのあと1人で救急車に運ばれ、後で親が来てくれました。

助けてくれた方の顔を見ようとしましたが、頭を強く打っていたため動かせず、わからないまま。

ちゃんとお礼も言えなかったことで、今でも後悔しています。

でも、一生忘れることはありません。

この場を借りて言わせてください。

あの時は本当に、助けてくださってありがとうございました。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

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