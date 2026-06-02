元日向坂４６で女優の影山優佳が、ガチすぎるユニホーム姿で日本代表戦を現地観戦したことが話題となっている。

影山は２日までに自身のインスタグラムを更新。先月３１日に行われたサッカーＷ杯壮行試合の日本代表対アイスランド代表を現地観戦したことを報告。「ドーハの悲劇」で知られるＷ杯アメリカ大会アジア最終予選時の日本代表ユニフォームを着用したショットを複数アップした。

「ワールドカップ前最後の親善試合という大切な一戦、日本はアイスランドに勝利をおさめました 本日はなんと…！様々なご縁があり、貴重な機会をいただきまして、現地で観戦することが叶いました！」と興奮気味に書き込んだ。

影山は数々のサッカー番組でＭＣやゲスト出演をこなすなど、「サッカーガチ勢」として元日本代表ＤＦの内田篤人氏もその知識の豊富さに舌を巻くほど。Ｗ杯本番直前とあって「菅原選手のクロスや冨安選手の視野の広さをはじめ、個の強さをひしひしと感じ、誰が持っても何かしてくれるのではとワクワクさせてくれるこの感じはワールドカップへの期待感も高まっています。連携やフォーメーション、中盤の流れなどこれからが楽しみな部分は私もたくさん勉強していきたいと思います！みんなで最高の景色を見に行きましょう」とらしさ全開で締めくくっている。

この投稿に「似合いすぎてて優勝」「やっぱり影ちゃん」「勝利の女神」と称賛の書き込みが続いている。