三吉彩花、胸元ざっくりドレスで登場 背中のタトゥーも見せる 『キングダム』カ燐は「光栄」
俳優の三吉彩花（29）が2日、都内で行われた映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）ワールド・プレミアに登壇した。
【写真】胸元＆背中ざっくりドレスでタトゥーも美しく見せた三吉彩花
女将軍・カ燐（かりん）役の三吉は胸元がざっくり大胆に開いたドレス姿で登場。MCから衣装について触れられると「とんでもないです」とはにかんでいた。「30歳で人生の新しい章を始めようと思ったとき、タトゥーが浮かんだ。自分に忠実に生きる決意の証」として入れた背中のタトゥーも鮮やかに見えていた。
三吉は「まさか自分にカ燐のオファーが来るなんて夢にも思っていなかった」と明かす。「本当に光栄な思いです。カ燐は、とても強烈なインパクトを残すキャラクターで、演じさせていただけて、とてもあの幸せな時間でした」と喜んでいた。
原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。
ワールドプレミアには山崎賢人（※崎＝たつさき）、吉沢亮、橋本環奈、志尊淳、神尾楓珠、蒔田彩珠、山下美月、山田裕貴、坂口憲二、豊川悦司、要潤、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬、佐藤信介監督も登壇した。
【写真】胸元＆背中ざっくりドレスでタトゥーも美しく見せた三吉彩花
女将軍・カ燐（かりん）役の三吉は胸元がざっくり大胆に開いたドレス姿で登場。MCから衣装について触れられると「とんでもないです」とはにかんでいた。「30歳で人生の新しい章を始めようと思ったとき、タトゥーが浮かんだ。自分に忠実に生きる決意の証」として入れた背中のタトゥーも鮮やかに見えていた。
原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。
ワールドプレミアには山崎賢人（※崎＝たつさき）、吉沢亮、橋本環奈、志尊淳、神尾楓珠、蒔田彩珠、山下美月、山田裕貴、坂口憲二、豊川悦司、要潤、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬、佐藤信介監督も登壇した。