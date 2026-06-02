俳優・的場浩司（56）が2日に自身のブログを更新し、歩きスマホをする人々に苦言を呈した。

的場は「アンタは歩きスマホする？」と投げかけると「『する』って答えた人はマジでやめた方がいい…」と注意する。「俺はウォーキング中にスマホをいじる時は立ち止まって端っコでイジる様にしてる…だって危ないじゃん」といい「最近、立て続けに歩きスマホの人がアタックしてるの目撃してる…自爆してる人もいた…仕事やらウォーキングやら遊びやらで外に出ると必ずと言っていいほど歩きスマホの人とすれ違う…」と報告した。

自身も歩きスマホの若者とぶつかった経験があるといい「俺、横になって避けたよ…でも、ぶつかった訳よ…で、文句ありげな目を向けてくる…ちょっと待ちなさいよ（笑）…どっちが悪いんだって話だろ？なんで自分の行動を省みないで被害者面できるんだよ（笑）」「一体、どんな心理なんだ？」と苦言を呈していた。

また「仮にだ…歩きスマホをしていてぶつかった相手が幼児だったら？老人だったら？妊婦さんだったら？怪我してる人だったらどうするって話よ…好戦的な人間にぶつかったらどうなるって話よ…そもそも、前を見ないで歩いてて自分が車や電車にぶつかったらどうなるって話よ…」といい「これはマナーの話じゃないからな…トラブルや事件・事故につながる…本気でやめた方がいい…」と強く呼びかけていた。