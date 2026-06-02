◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―オリックス（２日・東京ドーム）

巨人・則本昂大投手（３５）が今季７度目の先発で５回２／３を２失点と粘投。移籍後初勝利の権利を持って９７球で降板した。

直球は今季最速タイ１５０キロ。スライダー、１００キロ台のスローカーブなども駆使してオリックス打線に立ち向かった。０―０の２回１死から宗、山中、若月に３連打を浴びて１点を失うも、直後にキャベッジが逆転２ラン。大城とのバッテリーで３回、４回は３者凡退に抑えた。

５回まで８２球で被安打４。３―１とリードを広げた６回も続投した。１番・中川に左翼席へのソロを被弾して１点差に迫られたが、渡部、紅林を打ち取って２死。左打者の西川を迎えたところで左腕の高梨と交代。「最初はどうなるかと思ったんですけど…チームのみんなに助けてもらいながら、何とかリードしたまま次の投手につなげたかなと思います」と振り返った。

３敗目を喫した前回５月２６日のソフトバンク戦（東京Ｄ）は移籍後最短の４回で７失点。雪辱を期してマウンドに上がっていた。試合前まで６登板で０勝３敗、防御率４・２４と勝ち星に恵まれていない右腕。「若い投手が頑張っている。そこに負けないように」とベテランとして燃えていた。

巨人は２４年からオリックスに６連敗中。一方で則本は楽天時代に通算６７登板で２８勝１６敗。これまで対戦した１１球団で最も勝ち星を多く挙げている。パ・リーグの対５球団の中で防御率２．８３、被打率．２３１も最も良い数字だった。

◆則本の今季登板（★は敗戦投手、―は勝敗つかず）

４月２日 中日（バンテリンＤ）★７回８５球５安打２失点５Ｋ

９日 広島（マツダ）雨天中止

１４日 阪神（甲子園）―６回９３球２安打無失点３Ｋ

２１日 中日（長野）―５回９４球１０安打１失点４Ｋ

２８日 広島（東京Ｄ）★５回９８球１２安打６失点３Ｋ

５月１３日 広島（福井）―７回９９球５安打無失点７Ｋ

２６日 ソフトバンク（東京Ｄ）★４回１０１球６安打７失点３Ｋ