◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人-オリックス(2日、東京ドーム)

巨人先発・則本昂大投手が6回途中2失点で、勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りました。

移籍後初勝利を目指し7試合目のマウンドに上がると初回、先頭を出すも次打者をセカンドゴロでダブルプレーとし、無失点で立ち上がります。

2回は左足にピッチャー返しの打球を受けるアクシデントがありながらも、マウンドに残り続投。その後若月健矢選手にタイムリーを打たれ1点先制を許しましたが、後続を2者連続空振り三振に仕留め最少失点に抑えました。

キャベッジ選手の逆転2ランで1点リードをもらった3回からはオリックス打線2まわり目との対戦も、3回4回と三者凡退とする好投。5回は先頭を四球で出しますが、次打者をファーストライナーでダブルプレーに仕留めてこの回も3人で抑えました。

松本剛選手のタイムリーで2点リードに変わった直後の6回は、先頭の中川圭太選手にソロホームランを浴びて再び1点差に。しかし大城卓三選手がベンチに半身を預けながら捕球する好守備もあり2アウト目まで奪うと、2アウトランナーなしで4番・西川龍馬選手を迎えるところで交代に。

この試合は5回2/3を97球、5被安打(うち1被本塁打)、2奪三振、1与四球、2失点となりました。

なお西川選手は2番手・高梨雄平投手がショートゴロに抑え、6回表を1点リードで終えています。