「I have mixed feelings about it」の意味は？単語ごとに意味を考えてみよう！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I have mixed feelings about it」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
単語ごとに分解して考えれば、答えがわかるかも！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「複雑な気持ち」でした！
「I have mixed feelings about it」は「複雑な気持ち」を表すフレーズ。
うれしい気持ちと不安な気持ち、賛成したい気持ちと迷う気持ちが同時にあるときに使えます。
「about it」の部分を変えると、なにについて複雑なのかを具体的に伝えられますよ。
「I have mixed feelings about the news.」
（そのニュースについて複雑な気持ちです）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部