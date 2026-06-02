「I have mixed feelings about it」の意味は？単語ごとに意味を考えてみよう！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

単語ごとに分解して考えれば、答えがわかるかも！

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「複雑な気持ち」でした！

「I have mixed feelings about it」は「複雑な気持ち」を表すフレーズ。

うれしい気持ちと不安な気持ち、賛成したい気持ちと迷う気持ちが同時にあるときに使えます。

「about it」の部分を変えると、なにについて複雑なのかを具体的に伝えられますよ。

「I have mixed feelings about the news.」

（そのニュースについて複雑な気持ちです）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。