歌手の菅原洋一（すがわら・よういち）さんが5月31日午前9時26分、都内病院で悪性リンパ腫のため死去した。92歳。日本歌手協会が2日、発表した。訃報を受け、歌謡界などから追悼の声が相次いだ。

歌手の加藤登紀子は所属事務所を通じて「いつ見ても変わらぬ笑顔で、胸に染み入る歌を歌われる。その声は年齢と共に艶やかさが増すようで、どうしたら、そんな風に歌えるのかなあ、といつも聞き入っていました。ずっと歌っていてほしいのに、逝ってしまわれて、本当に淋しいです。残念です。でもきっと、空の上でも、同じように歌い続けられる、と信じています。心からご冥福をお祈りしています」などとしのんだ。

また6月24日に菅原さんと共演する予定だった歌手のクミコも所属事務所を通じ「歌い手なら、こう生きたい、こう歌いたいと願うすべてを、菅原さんは見せてくださいました。コロナ禍の最後の頃、ご一緒にレコーディングした『今日でお別れ』で、突然湧くように涙があふれたことを思い出します。素晴らしい歌、素晴らしい人生、ブラボーは菅原さんのためにある言葉です。ブラボー！」と追悼した。

音楽プロデューサーの松尾潔氏は自身のXで「菅原洋一死す。父のアイドル、ソニー・ロリンズが亡くなってひと月たらず、今度は母が偏愛する菅原さんが逝ってしまった」と惜しんだ。

この日放送のNHK音楽番組「うたコン」（火曜後7・30）でも司会の俳優・谷原章介が「『うたコン』には去年2025年7月ご出演いただき、とても深い、温かい、優しい歌声で包んで下さいました」と、出演時の菅原さんの歌唱を回顧。「あの声に包まれなくなるかと思うと、本当にとても寂しい思いがいたします。心より哀悼の意を表します」と出演者一同、頭を下げ、故人をしのんだ。

菅原さんは1933年8月21日生まれ、兵庫県加古川市出身。国立音楽大学を卒業後の58年、タンゴバンド「早川真平とオルケスタ・ティピカ東京」に入団し、タンゴ歌手として歌手デビューした。67年に「知りたくないの」が80万枚突破の大ヒットを記録。その年の第18回紅白歌合戦に初出場し、88年まで連続22回出場した。68年には「誰もいない」で第10回日本レコード大賞歌唱賞、70年には「今日でお別れ」で第12回レコード大賞を受賞した。その他の代表曲に「愛のフィナーレ」「忘れな草をあなたに」「愛の嵐」など。19年には文化庁長官表彰。22年には日本歌手協会第1回名人賞を受賞した。