けさ、富山市中心部の会社の敷地内で、この会社に勤める50代の男性が、腰に刃物が刺さった状態で倒れているのが見つかりました。男性は命に別条はないということですが、誰に刺されたのかなどはわかっておらず、警察は傷害事件として調べています。



市村綾菜記者

「現場は国道41号沿いのこちらの建物の敷地内で、男性は腰に刃物が刺さった状態で見つかったということです」



富山中央警察署によりますと、きょう午前7時頃、富山市新庄町の会社の敷地内で、腰に刃物が刺さったままの男性がうつぶせで倒れているのを、近くを車で通りかかった人が見つけて110番通報しました。





男性は、この会社の58歳の社員で、腰の左側に刃物が刺さっていて病院に運ばれました。命に別条はないということです。警察は現場を発表していませんが、警察官が出入りしていたことなどから「三菱ふそうトラック・バス」の北陸ふそう富山支店とみられます。現場は国道41号に面した車の通りの多い場所です。発見当時、会社の敷地には柵がしてあり、部外者が出入りできる状態ではなかったということです。男性が誰に刺されたのかなどはわかっておらず、警察は傷害事件とみて捜査しています。事件を受けて、富山市教育委員会は現場近くの小学校5校、中学校4校に対し、下校で安全対策をとるよう呼びかけました。近所の人「中学から生徒を迎えに来てというメールが来た。子どもが多い地域なのでとても怖い」高校生「（朝は）特にそこまで騒いでるみたいな騒動とかなかった。学校で担任の先生から報告受けたって感じですね。初めてだったんで結構びっくりしました。近くだったので、とても怖いなって感じました」警察が事件を発表したのは、発生からおよそ8時間後の午後3時ごろで、被害者の治療を優先したため時間がかかったとしています。一方、子どもの保護者などからは「発表が遅い」という声もあがっていました。