自民党の野田聖子衆議院議員（65）、立憲民主党の蓮舫参議院議員（58）、国民民主党の伊藤孝恵参議院議員（50）が1日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜SP」に出演。過去に受けたセクシャルハラスメントの被害を明かした。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「セクハラとかあるんですか？」と聞かれた野田氏は「そこがセクハラの巣窟ですよね。若い頃は会合で、お尻も胸も触られたし、パンツ見せろとか…」と衝撃の発言。

誰が言うのか？と聞かれると「一般男性」と答え、上田が「“投票してやるから”みたいなこと？」と言うと「そうそう」とうなずいた。

また、伊藤氏も「有権者ですよね」と言い、「呼び出して、今すぐ来ないともう応援してやらないっていうのは…」と言い、野田氏からも「あるある！！」の声。伊藤氏は、それでも「行かなくても勝ち上がることが次の時代を作っていくことになるから、行きません」とキッパリと語った。

また、蓮舫氏もパーティーや集会で「古い昭和の慣習が残っていて」と言い、酔った人から写真を一緒に撮ってほしいと求められ、応じると、肩や腰に手を回されたり、顔を近づけてくる人がいるとし「激しく叩きますね」と笑った。「誰かがそれをやらないと、当たり前の意識がずっと続くんです」と説明。だが「そうしたら蓮舫だけはダメというのが残っちゃって…」と苦笑していた。