「従業員が襲われた」福島でクマが襲撃4人搬送　工場に侵入し居座り　箱わなやドローンで捕獲作戦　秋田の73歳女性死亡も被害か

防犯カメラが捉えたのは、人に襲いかかるクマ。

執拗にあとを追うと、突然、とびかかってきたのです。

2日は各地でクマによる人への被害が相次ぎました。

クマが現れたのは福島市。

人を次々と襲うと工場の敷地内に居座りました。

午前6時半ごろ、福島市にある工場の敷地内を従業員が歩いていました。

すると、入り口の門の辺りで何かの異変に気づいた次の瞬間、突然、走ってきたクマが従業員に襲いかかります。

その後も逃げる従業員を走って追いかけ回すと、最後は飛びかかり、従業員を引き倒してしまいます。

この工場では男性従業員2人が襲われ、けがをしました。

その後、車に追い払われたクマは、別の場所に逃げていきました。

近くの住宅街に逃げたクマは女性を襲い、さらに約500メートル離れた別の会社の工場でも男性に襲いかかりました。

クマに襲われた4人は全員搬送され、いずれも意識はあるといいます。

最後に人が襲われた建物の敷地内にクマが居座っているとみられ、現場は緊迫感に包まれていました。

クマが居座っているとみられる工場を取り囲むように配備された警察官。

工場の裏手にある児童センターには、猟友会のメンバーが滑り台の上でクマよけの花火ようなものを持っていました。

さらに、野球のバットを手にして警戒にあたる姿も見られました。

クマが侵入した工場の従業員の話から、襲撃の様子が分かってきました。

クマが侵入した工場の従業員：

そこの北門を開けようとしたところ、守衛が襲われたみたい。（Q.まだクマは）建物の中にいるみたい。警察の方がここも安全ではないと、（家に）帰るところだった。（Q.今日の仕事は？）休みになりました。中に（クマが）いるので仕事ができない。

さらに、近隣住民は「隣の奥さんが目の前で見て怖いと。上から（クマに）かぶさられている状態で襲われていたと聞いた。（男性が）頭から血を流していたというので、きっと顔をやられていたのでは」と話しました。

こうした話から、クマは門を開けていた男性に覆いかぶさるように襲いかかり、頭部を攻撃したといいます。

近隣住民：

（襲われた男性は）自分で歩いて、正門のほうに行って救急車に乗っていった。怖いですね、こっち（街）まで下りているのでは。子供たちが（外で）遊べないので。早く捕まえてほしい。

工場に居座り続けているとみられる中、始まったのは捕獲作戦でした。

午前10時過ぎ、現場の工場内にわなが仕掛けられ、その後、工場内には箱わなが次々と運ばれていきました。

さらに、クマの捜索でしょうか、ドローンが飛んでいる様子も確認できました。

クマが工場に侵入してから約12時間。

現場では緊急銃猟の準備も進められているといいます。

一方、秋田市の畑で作業をしていた73歳の女性の行方が分からなくなり、自宅近くでは損傷の激しい遺体が見つかりました。

遺体は近くに住む73歳の女性と確認され、クマに襲われた可能性が高いということです。

住民：

（クマは）すごく出る。クマは3、4回は出ています。前まではクマなんて全然出なかった。

人身被害をもたらした6月のクマ。

今回、福島市に現れたクマはなぜ餌のない工場に居座ったのでしょうか。

岩手大学・山内貴義准教授は「（クマは）建物の中に急に入って隠れるという行動をしたりします。人と接触したりすると興奮状態になり、全くまわりが見えないハイテンション状態になり、連続で人を襲ってしまう行動をとる」と話しています。