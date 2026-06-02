「衣装がエグい」田中れいな、美脚ショット公開！ 「すっごいかわいいママ」「全身ありがたき幸せ」
元モーニング娘。の田中れいなさんは6月2日、自身のInstagramを更新。美脚があらわになった全身ショットを公開しました。
【写真】田中れいなの美脚
コメントでは「全身めっちゃかわいすぎっっ」「かわいすぎてくさ 全身ありがたき幸せ」「すっごいかわいいママ」「お洋服もブーツもブラウンめっちゃかわいい サングラスもとっても似合ってる！」「スタイルいいから何でも似合っちゃいますな」「衣装がエグい」「髪色や玉ねぎのふわふわ感が服と調和して可愛い」「れいなお似合いのオフショルだし袖とか全体フリフリ感あって可愛い」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】田中れいなの美脚
「何でも似合っちゃいますな」田中さんは「全身バージョンも 撮る時は何も思わんやったけど 楽屋でサングラスは ちょっとおもしろいね笑」とつづり、3枚の写真を投稿。チェック柄のワンピースにロングブーツを合わせたコーディネートです。美しい肩や細く長い脚が際立っています。また、ツインテールにサングラスというスタイルも似合っています。
「ときめきファンファーレで着ていた洋服」1日には「ときめきファンファーレで着ていた洋服で ございます 基本的に ブラウン系は 似合わんと思っとったけん仕事の時はなるべく(形が可愛すぎてどうしても着たい時は例外)避けとったっちゃけど どーーしても 着たくて着てみたら 意外と違和感なかった…?」と、同じ衣装を着た別のショットを披露していた田中さん。こちらもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)