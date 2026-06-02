大規模な災害が起きた際、県は、市や町の避難所だけでは対応しきれない場合に避難者を受け入れる「広域避難所」を初めて4か所指定しました。



県や市町、関係機関の災害時の役割を定める「県地域防災計画」を協議する会議が県庁で開かれました。



おととし（24年）の能登半島地震では、避難所生活の長期化による体調悪化などで亡くなる「災害関連死」が直接死を上回り、避難環境の重要性が浮き彫りになりました。





避難所は基本的に各市・町が開設しますが、大規模な災害時には避難者が多くなり、受け入れが難しくなるほか、高齢者や障害者などへの対応が十分にできなくなるおそれがあります。そのため県が開設・運営する広域避難所を初めて設けることにしたもので、県立下関武道館、山口市の維新百年記念公園、光市の県スポーツ交流村、萩ウェルネスパークが指定されました。（村岡知事）「能登半島地震の教訓も踏まえ、県がより主体的に広域的な避難所を設けることにした。いざという時に稼働していくよう備えていきたい」南海トラフ巨大地震の新たな被害想定では、県内の死者数は502人で、そのうち474人が津波による死者となっています。市町別では平生町が最も多く82人、次いで周南市が75人などと県東部で多くなっています。県地域防災計画には、この新たな被害想定を踏まえた実効性の高い防災訓練を行っていくことも盛り込まれました。