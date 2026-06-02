福島市の工場や住宅街にクマが出没。次々に人を襲い、4人がけがをしました。今も居座っているようです。

午前6時半ごろ、福島市の工場に設置された防犯カメラの映像です。クマが従業員を襲い、走って追いかける様子が記録されています。

福島市では午前6時半から7時にかけて、「クマに噛まれた」という通報が3件相次ぎました。

クマはまず工場に入り、男性2人を襲った後、別の工場に入って男性を襲いました。さらに、住宅地にも逃げて女性が襲われ、合わせて4人がけがをしました。

クマが逃げ込んだ会社の関係者

「けが人が救急車で運ばれた後だったんですけど、クマがまだ中にいるということで騒がしい状況でした」

近くの施設の人

「体長約1.5〜2メートル弱くらいの親グマと思われるクマが屋上を行ったり来たりしているのを見た」

クマはその後、2つ目に侵入した工場の敷地内に戻り、居座りました。

現場周辺では、きのう夜からクマが目撃されていて、同一の個体とみられています。

福島市は緊急銃猟で駆除する方針で、周辺の住民に避難を呼びかけています。