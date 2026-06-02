【レベル３氾濫警報】広渡川水系広渡川に発表 19:30時点
2日午後7時30分現在、広渡川水系広渡川に「レベル３氾濫警報」 が発表されています。
氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。
◆浸水が予想される地域
〇宮崎県
日南市
◆エリアごとに詳しく
広渡川の谷之城橋基準観測所（日南市）では、「氾濫注意水位」を下回りました。
【警戒レベル３相当】東郷橋基準観測所（日南市）受け持ち区間 高齢者等避難の発令の目安に引下げます。広渡川の東郷橋基準観測所（日南市）では、「避難判断水位」を上回る水位が続く見込みです。引き続き、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく
◯谷之城橋 水位観測所（日南市）
・2日19:20（ 現在 ）水位 4.81m -
・2日19:30（１０分後）水位 4.77m -
・2日19:40（２０分後）水位 4.73m -
・2日19:50（３０分後）水位 4.68m -
・2日20:00（４０分後）水位 4.64m -
・2日20:10（５０分後）水位 4.60m -
・2日20:20（６０分後）水位 4.56m -
・2日20:30（７０分後）水位 4.53m -
・2日20:40（８０分後）水位 4.49m -
・2日20:50（９０分後）水位 4.46m -
・2日21:00（１００分後）水位 4.43m -
・2日21:10（１１０分後）水位 4.40m -
・2日21:20（１２０分後）水位 4.37m -
・2日21:30（１３０分後）水位 4.34m -
・2日21:40（１４０分後）水位 4.31m -
・2日21:50（１５０分後）水位 4.28m -
・2日22:00（１６０分後）水位 4.26m -
・2日22:10（１７０分後）水位 4.23m -
・2日22:20（１８０分後）欠測
・2日23:20（２４０分後）欠測
・3日00:20（３００分後）欠測
・3日01:20（３６０分後）欠測
◯東郷橋 水位観測所（日南市）
・2日19:20（ 現在 ）水位 3.98m レベル3
・2日19:30（１０分後）水位 3.87m レベル3
・2日19:40（２０分後）水位 3.75m レベル2
・2日19:50（３０分後）水位 3.73m レベル2
・2日20:00（４０分後）水位 3.62m レベル2
・2日20:10（５０分後）水位 3.63m レベル2
・2日20:20（６０分後）水位 3.57m -
・2日20:30（７０分後）水位 3.54m -
・2日20:40（８０分後）水位 3.44m -
・2日20:50（９０分後）水位 3.38m -
・2日21:00（１００分後）水位 3.33m -
・2日21:10（１１０分後）水位 3.28m -
・2日21:20（１２０分後）水位 3.23m -
・2日21:30（１３０分後）水位 3.19m -
・2日21:40（１４０分後）水位 3.15m -
・2日21:50（１５０分後）水位 3.11m -
・2日22:00（１６０分後）水位 3.07m -
・2日22:10（１７０分後）水位 3.03m -
・2日22:20（１８０分後）欠測
・2日23:20（２４０分後）欠測
・3日00:20（３００分後）欠測
・3日01:20（３６０分後）欠測
◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく
◯東郷橋上流域
・2日13時10分から2日19時10分までの流域平均雨量 99ミリ
・2日19時10分から2日22時10分までの流域平均雨量の見込み 0ミリ
◯谷之城橋上流域
・2日13時10分から2日19時10分までの流域平均雨量 103ミリ
・2日19時10分から2日22時10分までの流域平均雨量の見込み 0ミリ