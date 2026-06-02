自民党の野田聖子衆議院議員（65）が1日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜SP」に出演。酒が強いという女性議員を明かした。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「飲み会って言うのも、大事な要素なんですか政界では？」と聞かれた野田氏は、「自民党では」と言い、同じく出演した立憲民主党の辻元清美参議院議員から「この人好きだもん」と言われると、「肝臓で勝ち上がってきたって言われている」とほほ笑んだ。

野田氏は、自身の酒の強さについて「若い頃はやんちゃで、“道場破り”っていうのやっていたんです。というのは、自民党の先輩の男性議員は、お酒強い自慢が多くて、そういう人たちの鼻をへし折ってやろうって」と言うほどの酒豪だという。

また、国民民主党の伊藤孝恵参議院議員も、「どんだけ飲んでも酔わないですし、酔っ払ったこともない」と自身の酒の強さを評し、「今度、小渕優子さんと、野田聖子さんと私で頂上決戦をやろうという…」と、自民党の小渕優子衆議院議員の名を挙げた。

上田が「小渕さんも強いんですか？」と聞くと、野田氏は「いや、小渕は凄い！！」、立憲民主党の蓮舫参議院議員も「凄い！」と深くうなずいていた。