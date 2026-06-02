サッカーW杯北中米大会（11日）に臨む日本代表は2日、事前合宿地メキシコ・モンテレイに向けて出発するため、成田空港に到着した。唯一、国内合宿に参加していなかったMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）も合流し、選手全26人が集結。全日空（ANA）のチャーター便で出国する。

空港では出発セレモニーが行われ、森保一監督（57）はANAのサポートに感謝を述べながら「機内で快適に過ごしながらいいコンディションをつくってワールドカップ（W杯）本番に挑みたいと思います」とあいさつした。

ANAからは激励のメッセージが入った国旗がプレゼントされ、主将の遠藤航（リバプール）が受け取った。

いよいよ始まる大舞台。指揮官は「優勝して喜んでいただけるように頑張っていきます。チーム一丸となってタフに粘り強く、最後まで勇敢に戦い抜く姿をお見せし、サポーターの皆さん、そして日本国民の皆さんに活力を感じていただけるような戦いをしてまいりたいと思います。引き続きワールドカップでは、共闘と応援をよろしくお願いいたします」と言葉に力を込めた。