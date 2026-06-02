²Æ¤Ï¸ý½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë?¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¤è¤ë¸ýÆâ´¥Áç¤òËÉ¤°Àµ¤·¤¤¥±¥¢¡×¤ò»õ²Ê°å¤¬²òÀâ
AbemaTV¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHaRENO¡×¤Ï2026Ç¯6·î1Æü¡¢¡Ö¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤ÏÁ´¹ñ¤Î20ºÐ¡Á59ºÐ°Ê²¼¤Î½¢¶È¤·¤Æ¤¤¤ëÃË½÷3,000Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2026Ç¯5·î21Æü¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡ûQ1.¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Þ¤¿¤ÏÂ¾¿Í¤Î¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¼«¿È¤Î¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤«
Â¾¿Í¤Î¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤«
¼«¿È¤Î¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¹ç·×¤Ç58.9%¡¢Â¾¿Í¤Î¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¹ç·×¤Ç65.9%¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¸ý½¤òµ¤¤Ë¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ûQ2.¸ý½¤ÎºÇÂç¤Î¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
¸ý½¤ÎºÇÂç¤Î¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤À¤È»×¤¦¤«
¡Ö¿©¤ÙÊª¤äÓÏ¹¥ÉÊ(¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¥Ë¥é¡¢¤Í¤®¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¢¤¿¤Ð¤³¤Ê¤É)¡×¤È¡Ö¸ý¹ÐÆâ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë(»õ¼þÉÂ¡¢Ãî»õ¡¢»õ¹¤¡¦»õÀÐ¡¢Àå¤ÎÂÝ¡¢ÂÃ±Õ¤Î¸º¾¯¤Ê¤É)¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¤Û¤ÜÆ±¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ûQ3.²Æ¾ì¤Ï¡¢Â¾¤Îµ¨Àá¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
²Æ¾ì¤Ï¡¢Â¾¤Îµ¨Àá¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«
7³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡Ö²Æ¤À¤«¤é¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öµ¨Àá¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï4³ä°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¨Àá¤Ë¤è¤ë¸ý½¤ÎÊÑ²½¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ûQ4.²Æ¾ì¤Ï¡¢´À¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¤è¤ë´¥Áç¤Ê¤É¤Ç¸ýÆâ¤¬´¥¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ý½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«?
²Æ¾ì¤Ï¡¢´À¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¤è¤ë´¥Áç¤Ê¤É¤Ç¸ýÆâ¤¬´¥¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ý½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë¶õµ¤¤Î´¥Áç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ýÆâ¤¬´¥Áç¤·¡¢¸ý½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¹ç·×37.2%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²Æ¤Î¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¸ý½¥ê¥¹¥¯¤Î¾å¾º¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ûQ5.Æüº¢¡¢¸ý½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æüº¢¡¢¸ý½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢
¸ý½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö»õ¤òËá¤¯¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¸ý½ÂÐºö¤È¤·¤Æ»õËá¤¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¦¤¬¤¤¤ä¿å¤ò°û¤à¡¢¥¬¥à¤ä°»¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ûQ6.»Å»ö¤ÎÆü¡¢ÃëµÙ·Æ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«?
»Å»ö¤ÎÆü¡¢ÃëµÙ·Æ¤Ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö
»Å»ö¤ÎÆü¤ÎÃëµÙ·Æ¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¹ç·×43.2%¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¿Í¤Ç¤â¥±¥¢¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬5Ê¬Ì¤Ëþ¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Á´ÂÎ¤Î42.4%¤È¤Ê¤ê¡¢5Ê¬°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤ò¹Ô¤¨¤ë¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î14.4%¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ûQ7.»Å»ö¤ÎÆü¤ÎÃëµÙ·Æ¤Ë¡¢¸ý½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Å»ö¤ÎÆü¤ÎÃëµÙ·Æ¤Ë¡¢¸ý½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢
ÃëµÙ·Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æüº¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¥¢¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë»õËá¤¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤²óÅú¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æüº¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡Ö»õ´Ö¥Ö¥é¥·¡×¤ä¡Ö¥Õ¥í¥¹¡×¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Î²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤³¤ì¤é¤Î¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ûQ8.»Å»ö¤ÎÆü¤ÎÃëµÙ·Æ¤Ë¡¢»õ´Ö¥Ö¥é¥·¤ä¥Õ¥í¥¹¤Þ¤Ç»È¤Ã¤¿¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
»Å»ö¤ÎÆü¤ÎÃëµÙ·Æ¤Ë¡¢»õ´Ö¥Ö¥é¥·¤ä¥Õ¥í¥¹¤Þ¤Ç»È¤Ã¤¿¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤À¤È»×¤¦¤«
47.9%¤Î¿Í¤¬¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÃëµÙ·Æ¤ÎÃæ¤Ç»õ´Ö¥Ö¥é¥·¤ä¥Õ¥í¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Î¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ûQ9.¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸ýÆâ´Ä¶¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤Î·Á¾õ(¥Ø¥Ã¥É¤ÎÂç¤¤µ¡¦ÌÓ¤Î¹Å¤µ¡¦ÌÓÀè¤Î³ÑÅÙ¤Ê¤É)¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«?
¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸ýÆâ´Ä¶¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤Î·Á¾õ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«
60%°Ê¾å¤Î¿Í¤¬»õ¥Ö¥é¥·¤Î·Á¾õ¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÁªÂò¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ûQ10.»õ¥Ö¥é¥·¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤
»õ¥Ö¥é¥·¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡ÖÆÃ¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬21.7%¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡Ö»õ¤È»õ¤Î´Ö¤Þ¤ÇËá¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡×¡¢¡Ö±ü»õ¤Þ¤ÇËá¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡×¡¢¡Ö»õ¤È»õ¤°¤¤Î¶ÌÜ¤Þ¤ÇËá¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡×¡¢¡ÖËá¤»Ä¤·¤ò¸º¤é¤»¤ë¤³¤È¡×¡¢¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯Ëá¤±¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤É¤ì¤À¤±Ëá¤±¤ë¤«¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë²óÅú¤Ï¹ç·×31.6%¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡û¥¢¥¸¥å¥ÆÁ°Åç¥Ç¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ Á°ÅçÈþ²Â±¡Ä¹¥³¥á¥ó¥È
²Æ¤ÏÎäË¼»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë¶õµ¤¤Î´¥Áç¤ä¸ý¸ÆµÛ¤Ë¤è¤ê¡¢¸ýÆâ¤¬´¥Áç¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Þ¥¦¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ÂÃ±Õ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤È¼«¾ôºîÍÑ¤È¹³¶ÝºîÍÑ¤ÎÄã²¼¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¡¢¸ýÆâºÙ¶Ý¤¬Áý¿£¤·¤Æ¸ý½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Î¹ó½ë¤ÇÎäË¼¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Æ¤ËÈ¼¤¦¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡Ö¸ýÆâ¤Î´¥Áç¤òÍÞ¤¨¤ëÀ¸³è½¬´·¡×¤È¡Ö¸ý½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë»õ¹¤¤òÍî¤È¤¹¥±¥¢¡×¤Î2¤Ä¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¡£´¥ÁçÂÐºö¤Ë¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤É¤¬Í¸ú¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»õ¹¤¤ÏÉÕÃå¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È»õÀÐ¤È¤Ê¤ê¼«¿È¤Ç¤ÏÍî¤È¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»õËá¤¤ÇÍî¤È¤»¤ë¤¦¤Á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢À¶ÁÝ¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤»õ¥Ö¥é¥·¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHaRENO(¥Ï¥ì¥Î)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãî»õ¤ä»õ¼þÉÂ¤Ê¤É¤Î¤ª¸ý¤Î·ò¹¯¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ê½¬´·¤È¤Ê¤ë¡£¥Ï¥ì¥Î¤Ï¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¡¢ËèÆü¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤òÁ°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤¤½¬´·¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Î·ò¹¯¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ûQ1.¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Þ¤¿¤ÏÂ¾¿Í¤Î¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¼«¿È¤Î¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤«
¼«¿È¤Î¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¹ç·×¤Ç58.9%¡¢Â¾¿Í¤Î¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¹ç·×¤Ç65.9%¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¸ý½¤òµ¤¤Ë¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ûQ2.¸ý½¤ÎºÇÂç¤Î¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
¸ý½¤ÎºÇÂç¤Î¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤À¤È»×¤¦¤«
¡Ö¿©¤ÙÊª¤äÓÏ¹¥ÉÊ(¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¥Ë¥é¡¢¤Í¤®¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¢¤¿¤Ð¤³¤Ê¤É)¡×¤È¡Ö¸ý¹ÐÆâ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë(»õ¼þÉÂ¡¢Ãî»õ¡¢»õ¹¤¡¦»õÀÐ¡¢Àå¤ÎÂÝ¡¢ÂÃ±Õ¤Î¸º¾¯¤Ê¤É)¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¤Û¤ÜÆ±¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ûQ3.²Æ¾ì¤Ï¡¢Â¾¤Îµ¨Àá¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
²Æ¾ì¤Ï¡¢Â¾¤Îµ¨Àá¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«
7³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡Ö²Æ¤À¤«¤é¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öµ¨Àá¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï4³ä°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¨Àá¤Ë¤è¤ë¸ý½¤ÎÊÑ²½¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ûQ4.²Æ¾ì¤Ï¡¢´À¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¤è¤ë´¥Áç¤Ê¤É¤Ç¸ýÆâ¤¬´¥¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ý½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«?
²Æ¾ì¤Ï¡¢´À¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¤è¤ë´¥Áç¤Ê¤É¤Ç¸ýÆâ¤¬´¥¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ý½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë¶õµ¤¤Î´¥Áç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ýÆâ¤¬´¥Áç¤·¡¢¸ý½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¹ç·×37.2%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²Æ¤Î¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¸ý½¥ê¥¹¥¯¤Î¾å¾º¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ûQ5.Æüº¢¡¢¸ý½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æüº¢¡¢¸ý½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢
¸ý½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö»õ¤òËá¤¯¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¸ý½ÂÐºö¤È¤·¤Æ»õËá¤¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¦¤¬¤¤¤ä¿å¤ò°û¤à¡¢¥¬¥à¤ä°»¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ûQ6.»Å»ö¤ÎÆü¡¢ÃëµÙ·Æ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«?
»Å»ö¤ÎÆü¡¢ÃëµÙ·Æ¤Ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö
»Å»ö¤ÎÆü¤ÎÃëµÙ·Æ¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¹ç·×43.2%¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¿Í¤Ç¤â¥±¥¢¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬5Ê¬Ì¤Ëþ¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Á´ÂÎ¤Î42.4%¤È¤Ê¤ê¡¢5Ê¬°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤ò¹Ô¤¨¤ë¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î14.4%¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ûQ7.»Å»ö¤ÎÆü¤ÎÃëµÙ·Æ¤Ë¡¢¸ý½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Å»ö¤ÎÆü¤ÎÃëµÙ·Æ¤Ë¡¢¸ý½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢
ÃëµÙ·Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æüº¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¥¢¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë»õËá¤¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤²óÅú¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æüº¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡Ö»õ´Ö¥Ö¥é¥·¡×¤ä¡Ö¥Õ¥í¥¹¡×¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Î²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤³¤ì¤é¤Î¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ûQ8.»Å»ö¤ÎÆü¤ÎÃëµÙ·Æ¤Ë¡¢»õ´Ö¥Ö¥é¥·¤ä¥Õ¥í¥¹¤Þ¤Ç»È¤Ã¤¿¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
»Å»ö¤ÎÆü¤ÎÃëµÙ·Æ¤Ë¡¢»õ´Ö¥Ö¥é¥·¤ä¥Õ¥í¥¹¤Þ¤Ç»È¤Ã¤¿¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤À¤È»×¤¦¤«
47.9%¤Î¿Í¤¬¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÃëµÙ·Æ¤ÎÃæ¤Ç»õ´Ö¥Ö¥é¥·¤ä¥Õ¥í¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Î¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ûQ9.¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸ýÆâ´Ä¶¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤Î·Á¾õ(¥Ø¥Ã¥É¤ÎÂç¤¤µ¡¦ÌÓ¤Î¹Å¤µ¡¦ÌÓÀè¤Î³ÑÅÙ¤Ê¤É)¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«?
¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸ýÆâ´Ä¶¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤Î·Á¾õ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«
60%°Ê¾å¤Î¿Í¤¬»õ¥Ö¥é¥·¤Î·Á¾õ¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÁªÂò¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ûQ10.»õ¥Ö¥é¥·¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤
»õ¥Ö¥é¥·¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡ÖÆÃ¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬21.7%¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡Ö»õ¤È»õ¤Î´Ö¤Þ¤ÇËá¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡×¡¢¡Ö±ü»õ¤Þ¤ÇËá¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡×¡¢¡Ö»õ¤È»õ¤°¤¤Î¶ÌÜ¤Þ¤ÇËá¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡×¡¢¡ÖËá¤»Ä¤·¤ò¸º¤é¤»¤ë¤³¤È¡×¡¢¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯Ëá¤±¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤É¤ì¤À¤±Ëá¤±¤ë¤«¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë²óÅú¤Ï¹ç·×31.6%¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡û¥¢¥¸¥å¥ÆÁ°Åç¥Ç¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ Á°ÅçÈþ²Â±¡Ä¹¥³¥á¥ó¥È
²Æ¤ÏÎäË¼»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë¶õµ¤¤Î´¥Áç¤ä¸ý¸ÆµÛ¤Ë¤è¤ê¡¢¸ýÆâ¤¬´¥Áç¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Þ¥¦¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ÂÃ±Õ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤È¼«¾ôºîÍÑ¤È¹³¶ÝºîÍÑ¤ÎÄã²¼¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¡¢¸ýÆâºÙ¶Ý¤¬Áý¿£¤·¤Æ¸ý½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Î¹ó½ë¤ÇÎäË¼¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Æ¤ËÈ¼¤¦¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡Ö¸ýÆâ¤Î´¥Áç¤òÍÞ¤¨¤ëÀ¸³è½¬´·¡×¤È¡Ö¸ý½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë»õ¹¤¤òÍî¤È¤¹¥±¥¢¡×¤Î2¤Ä¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¡£´¥ÁçÂÐºö¤Ë¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤É¤¬Í¸ú¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»õ¹¤¤ÏÉÕÃå¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È»õÀÐ¤È¤Ê¤ê¼«¿È¤Ç¤ÏÍî¤È¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»õËá¤¤ÇÍî¤È¤»¤ë¤¦¤Á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢À¶ÁÝ¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤»õ¥Ö¥é¥·¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHaRENO(¥Ï¥ì¥Î)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãî»õ¤ä»õ¼þÉÂ¤Ê¤É¤Î¤ª¸ý¤Î·ò¹¯¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ê½¬´·¤È¤Ê¤ë¡£¥Ï¥ì¥Î¤Ï¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¡¢ËèÆü¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤òÁ°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤¤½¬´·¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Î·ò¹¯¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£