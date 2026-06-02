エアコンの2027年問題をご存知でしょうか。来年4月以降は、新たな省エネルギー基準を満たしたエアコンでないと製造・販売ができなくなるもので、今年は駆け込み需要が増えています。設置工事に中東情勢の影響も懸念される中、どう対応すればよいのか、森本記者がお伝えします。



森本千瑛記者

「富山市内の家電量販店に来ています。壁一面にズラリと並ぶエアコン。そんな中ひと際目を引く文字がこちら『エアコン2027年問題』です」





2027年問題とは、エアコンに新たな省エネルギー基準が導入され、来年4月以降はこの基準を満たしたエアコンでないと製造・販売ができなくなるものです。エディオン富山中川原店 中村彩音さん「これまでの基準で作られたモデルは、2027年度以降順次、新基準に基づいた製品ラインナップへと移り変わっていく見込みです」店頭のエアコン売り場では、新基準を達成したエアコンに少しずつ移り変わっていますが、こうしたタイプは価格も上昇傾向です。一方、新基準を達成していませんが、価格が安いモデルも多くあります。この家電チェーンでは、今年は駆け込み需要が増えていて、既に1月からエアコンの売り上げが、前の年を4割近く上回っています。エディオン富山中川原店 中村彩音さん「例年、6月、7月が年間の売上ピークを迎えますが、近年は『暑くなってから』ではなく『暑くなる前に買い替える』という、夏前の早期購入の傾向が非常に強まっています」しかしこのところ、エアコンの設置に大きな影響を与えているのが中東情勢です。例えば、室内機と室外機を繋ぐ配管の被覆は石油製品です。作業員「化粧カバーと電線・銅管 接続の部材が、いま中東情勢で問題になっています」エアコン本体は問題なく入荷しているのですが、設置工事に関わる部材が全般に値上がりし、入荷状況も懸念されているのです。エアコンの販売や取り付けを行う富山市のこちらの業者では、今、エアコンの設置を申し込むと工事は例年通り1週間以内の見通しです。しかし、本格的な夏になってからだと、例年は10日から2週間で工事に入りますが、今年は中東情勢の影響も踏まえ、2週間以上から1か月近く待つことになりそうです。黒田社長は、今年、購入を検討する際は、エアコンを「設置したい場所」と「使用頻度」を考えて、モデルによる購入価格の差と、省エネによる電気料金の節約を比較してほしいと話します。K-DIC 黒田保光社長「一年に1回お盆だけ、自分の子どもが帰ってくるときだけ使えばいい、そんなニーズもある。そこに省エネの高級機種をつける必要があるのかというところもある。お客様の中で使い方・設置場所を考えながら選択していただければ」また、エアコンは一般的に発売から10年経つと部品の供給が終了するので、自宅のエアコンが10年以上前のものなら、早めの買い替え検討が必要だといいます。K-DIC 黒田保光社長「3年以上使ったエアコンはクリーニングも提案している。中のカビとかほこりとかない方が体にいいし、電気代にもかかわってくる。自分でフィルターの掃除をしても中のごみはとれないので、クリーニングなどを依頼されるといかがかなと」黒田社長は、本格的に暑くなってから工事が殺到するのを防ぐためにも「今のうちからエアコンの試運転をして、壊れていないかなどを早め早めにチェックしてほしい」と話します。「暑い時にエアコンがつかないと熱中症の危険がある。特に高齢者だと命の危険にもかかわる。今だと選択ができる。この先どんな使い方をするんだろうというのを考えたうえで、来年までに機種を選んで工事させていただければ」県は、先月末から省エネ家電の購入応援キャンペーンを始めていて、エアコンも対象なので買い替えの際に活用するのも一つの手です。今年の夏も厳しい暑さが予想されるので、早めの検討が大切ですね。