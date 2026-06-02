39歳“朝ドラ”俳優、第2子男児誕生を報告「いっそう賑やかな家庭になりそうです」
俳優の森田甘路（39）が2日、自身のインスタグラムを更新。第2子となる男児の誕生を報告した。
【写真】かわいい手…39歳“朝ドラ”俳優の第2子男児
森田は「この度、我が家に第二子となる男児が誕生しました」と報告。「これからは家族4人と猫2匹で、いっそう賑やかな家庭になりそうです。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
森田は、1986年6月12日生まれ、東京都出身。ナイロン100℃新人オーディションに合格後、研究生を経て2010年に劇団員に昇格。23年に退団。以降さまざまなテレビドラマ、映画、舞台に出演。今年3月末にスタートしたNHK朝の連続テレビ小説『風、薫る』に渡辺行成役で出演している。
■報告全文
この度、我が家に第二子となる男児が誕生しました。
これからは家族4人と猫2匹で、いっそう賑やかな家庭になりそうです。
今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。
【写真】かわいい手…39歳“朝ドラ”俳優の第2子男児
森田は「この度、我が家に第二子となる男児が誕生しました」と報告。「これからは家族4人と猫2匹で、いっそう賑やかな家庭になりそうです。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
森田は、1986年6月12日生まれ、東京都出身。ナイロン100℃新人オーディションに合格後、研究生を経て2010年に劇団員に昇格。23年に退団。以降さまざまなテレビドラマ、映画、舞台に出演。今年3月末にスタートしたNHK朝の連続テレビ小説『風、薫る』に渡辺行成役で出演している。
■報告全文
この度、我が家に第二子となる男児が誕生しました。
これからは家族4人と猫2匹で、いっそう賑やかな家庭になりそうです。
今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。