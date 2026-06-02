2日にマツダスタジアムで予定されていた広島―日本ハム戦は台風接近のため14時15分に中止が発表された。中止決定後に、新庄剛志監督（54）が報道陣に対応。4日の同カードで柴田獅子投手（20）の“二刀流”起用を予告した。

指揮官は「明日（3日）は伊藤くん（大海）、明後日（4日）は柴田くん。万が一明日雨でも柴田くんは変わらず投げさせて、2ホーマー打ってもらいます」と4日の柴田の先発登板を明言。

6回か7回までの投球を予定しているとし「本当は予定になかったんですけど、ちょっとファームで投げさせても、もう完璧に抑えるわけじゃないですか。だったら交流戦、打席にも立てるし。楽しみですよ」と笑顔を見せた。

柴田は今季2軍で7試合に登板し2勝、24回2/3を投げ防御率0・73と安定した投球を見せている。打者としては39試合に出場し打率1・70も2本塁打を放っている。

「今のピッチャーの中でもトップレベルの球投げてるし、抑え方も知ってるし。そんなに捉えられないんじゃないかな。まあ、コントロールはどうか分からないですけど」

また、打順については「7番くらいでしょ。思いっきり振ってくれたらいいですよ」と期待を込める。「漫画みたいな活躍をしてほしいなと思います。彼も狙ってると思いますよ」。20歳の大器がドジャース・大谷翔平と同じ道へ、大きな一歩を踏み出す。