5月31日、東京ドームでおこなわれた「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の最終公演をもって、26年の活動に幕を下ろした嵐。ファンはもちろん、芸能界からも惜別の声が広がるなか、あらためて注目を集めているのが松本潤（42）の“最新ビジュアル”だ。

嵐といえば、近年は年齢を重ねたこともあり、メンバーの体型変化がたびたび話題になってきた。

昨年1月、大正製薬『クラリチンEX』のCMに出演した櫻井翔（44）は、丸みを帯びた輪郭がネット上で《これ櫻井くん？》の声が。また2020年末の活動休止以降、公の場から遠ざかっていた大野智（45）も、昨年5月にファンクラブ向け動画に登場し、休止前よりややふっくらとした近影が話題となった。

松本も例外ではない。

2024年3月、YouTuber『POC』のナツがInstagramに公開したツーショットでは、鼻の下と顎にヒゲをたくわえ、黒縁サングラスをかけたワイルドな姿を披露。頬は以前よりも丸みを帯び、かつての“王子様キャラ”とは異なる貫禄が漂っていた。

さらに同年11月には、女優・桃井かおり（75）のInstagramにも登場。主演舞台『正三角関係』の役作りでヒゲを伸ばしていたが、やはり輪郭はふっくらとして見え、《おっさんそのもの》といった辛辣なコメントまで寄せられていた。

もっとも、その体型変化には理由もあった。

「松本さんは2023年に主演を務めたNHK大河ドラマ『どうする家康』で、晩年の徳川家康を演じるためにわずか3カ月で10キロ増量したといいます。翌年3月に出演したバラエティ番組では、その後の減量について“僕も40歳なんで、なかなか（体重が）落ちない”」と明かしていました」（芸能記者）

しかし今年1月、嵐が新曲『Five』の配信リリースを発表し、最新のアーティスト写真が公開されると、松本をはじめメンバー全員の引き締まった姿に《嵐ちゃんとビジュ戻ってるのすごいプロ》といった声があがるなどネットは大いに沸いたのだ。

「アーティスト写真は補正が入るのは当然ですが、今回のラストライブでの松本さんは“アイドルの松潤”そのものでした。松本さんのヘアメイクを担当した高木琢也氏もInstagramで、《ご飯もほぼ食べず、水抜きをして挑んだんです》とストイックな舞台裏を明かしており、最後のステージに向けて徹底的にコンディションを整えていたことがうかがえます」（前出・芸能記者）

松本の“ビジュ戻し”に、Xでは歓喜の声が相次いでいる。

《松本潤、ファイナルでありえないくらい大正解なビジュ叩き出してて声出た》

《完全にアイドルの松潤に戻ってる》

《松潤ビジュめっちゃ戻してきてる!?さすがでございます》

《ファンのことどれだけ思って頑張ってくれてたことか…》

《松潤のストイックさ、本当に尊敬します》

最後の大舞台で“アイドル・松本潤”の健在ぶりを示した松本。26年間トップを走り続けたスターらしい有終の美だったといえそうだ。