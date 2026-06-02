筋トレマニアの新人部下と教育係の営業マンの凸凹コンビが、出張先で「最強ご当地グルメ」を求めて駆け回る！【書評】
【漫画】本編を読む
『キレてるふたりの出張めし』（岩国ひろひと/KADOKAWA）は、全国を飛び回る営業マンと、筋トレを何より愛する新人女性社員が、出張先でご当地グルメを味わいながら騒動を巻き起こすグルメコメディ。仕事漫画、旅漫画、ご当地グルメ漫画、そしてバディコメディと、さまざまな魅力が「全部のせ」された、肩の力を抜いて楽しめる作品だ。
主人公は設備メーカーの営業マン・畑山ひろし。堅実で常識的な社会人である彼が教育係として任されたのは、筋金入りの筋トレマニア・海原たまきだった。海原は商談の場でも食事の場でも、とにかく筋肉第一で物事を考える。効率よりもタンパク質、空気を読むよりもトレーニング。真面目な畑山が振り回される姿はテンポがよく、ふたりの掛け合いだけでも十分に面白い。
畑山と海原の関係も見どころだ。上司と部下でありながら保護者と問題児のようでもあり、いつしか信頼できる相棒にも見えてくる。価値観がまるで噛み合わないふたりが、一緒に現場を乗り越えるたび少しずつチームになっていく姿が心地よい余韻を残す。さらに畑山に密かに想いをよせる美川が登場するなど、人間模様も目が離せない。
働くことはシンプルに大変なことだ。出張は疲れるし、トラブルも起きる。それでも、その先にうまい飯があり、誰かと笑える時間があるなら悪くない。そんな前向きな気分にさせてくれる本作。読めばきっと、次の出張先で何を食べようか考えているはずだ。
文＝ソルティ・タムラ