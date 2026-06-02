筋トレマニアの新人部下と教育係の営業マンの凸凹コンビが、出張先で「最強ご当地グルメ」を求めて駆け回る！【書評】

筋トレマニアの新人部下と教育係の営業マンの凸凹コンビが、出張先で「最強ご当地グルメ」を求めて駆け回る！【書評】