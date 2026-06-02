有名歌手、ミニスカから美脚スラリ 公園散歩ショットに「いつもお美しい」「健康的で素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/06/02】歌手のアグネス・チャンが6月2日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】70歳人気歌手「健康的で素敵」ミニスカから美脚スラリ
アグネスは「散歩に行きました」と報告し、公園で撮影したソロショットを投稿。花のデザインが施されたトップスにデニムミニスカートとショートソックスを合わせた、スラリとした美しい脚が際立つコーディネート姿を披露している。
また、ピンクや白の花の写真も載せ、「公園の花が美しくって、癒されました。全部で4000歩を歩きました」とつづっている。
この投稿は「いつもお美しい」「健康的で素敵」「スタイル維持できるの尊敬する」「エレガントなのに可愛らしさもあって最高」「絵になる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】70歳人気歌手「健康的で素敵」ミニスカから美脚スラリ
◆アグネス・チャン、スラリ美脚輝くミニスカ姿披露
アグネスは「散歩に行きました」と報告し、公園で撮影したソロショットを投稿。花のデザインが施されたトップスにデニムミニスカートとショートソックスを合わせた、スラリとした美しい脚が際立つコーディネート姿を披露している。
◆アグネス・チャンの投稿に「いつもお美しい」と反響
この投稿は「いつもお美しい」「健康的で素敵」「スタイル維持できるの尊敬する」「エレガントなのに可愛らしさもあって最高」「絵になる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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